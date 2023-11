De Ziua Internațională a Profesorului de Limba Franceză • Expoziție de benzi desenate și sesiune de comunicări

De Ziua Internațională a Profesorului de Limba Franceză, la inițiativa Asociației Române a Profesorilor Francofoni (ARPF), filiala Maramureș, în parteneriat cu Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare și cu Casa Corpului Didactic Maramureș, s-a derulat un amplu proiect, cu două secțiuni, una dedicată elevilor și una cadrelor didactice.

Sub coordonarea profesoarei Ramona Astalâș, elevii au realizat benzi desenate în care au ilustrat prin cuvinte și imagini tema evenimentului.

„Le-am propus elevilor să utilizeze programul gratuit de creare de benzi desenate, oferit gratuit de Biblioteca Națională a Franței și s-a dovedit a fi o activitate pe cât de agreabilă, pe atât de utilă. Ni s-au alăturat în acest demers elevi, coordonați de profesorii lor de limba franceză, din multe școli din județ. Pentru că elevii au realizat multe benzi desenate foarte reușite, le-am adunat în două expoziții, pe una o puteți vedea la Colegiul Național «Mihai Eminescu» Baia Mare, iar pe cealaltă la Casa Corpului Didactic Maramureș”, a precizat prof. Ramona Astalâș.

Secțiunea dedicată profesorilor de limba franceză a fost coordonată de prof. Rodica Mone, președintele ARPF, și a presupus o sesiune de comunicări și schimb de bune practici, la care au participat profesori pensionari, profesori în plină maturitate profesională și profesori debutanți.

„Am fost împreună în numele pasiunii noastre comune: limba franceză, pe care, iată, am îndrăgit-o atât de mult încât ne-am făcut bră­țară de aur din ea. Am fost împreună pentru că toți suntem profesori de limba franceză, pentru că suntem prieteni în numele limbii franceze, dar mai cu seamă pentru că ne-au ales elevii noștri să facem parte din distribuția activităților acestei zile. De fapt, noi, profii de franceză, așa suntem: o echipă. Noi nu putem fi singuri. Și nici nu dorim asta. De aceea, iată-ne din nou împreună, la a cincea ediție a acestui eveniment”, a declarat prof. Rodica Mone.

Ediția a V-a a Zilei Internaționale a Profesorului de limba Franceză s-a desfășurat, în data de 23 noiembrie, sub tema „Fières et fiers d’enseigner le français”.

Începând cu anul 2019 și la inițiativa Federației Internaționale a Profesorilor de Limba Franceză, se sărbătorește Ziua Internațională a Profesorului de Limba Franceză, la sfârșitul lunii noiembrie. Activită­țile organizate au drept scop valorizarea acestei meserii, consolidarea solidarității dintre profesori, dintre profesori și elevi, respectiv părinți, precum și promovarea valorilor culturale franceze și franco­fone.