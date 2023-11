Gura lumii ☺ Ridicolul la rang de virtute

Oare n-ar trebui să rămână în memorie, ba poate în istorie, modul în care am reacționat la situații de criză? Așa, să ne amintim cum am reacționat noi, dar mai ales cum a reacționat Statul. Prima mostră… așa a arătat filtrul montat la intrarea într-o comună maramureșeană ce avusese cazuri de pestă porcină. O ramă de lețuri cu un covor de pânză, udat cu o substanță magică, iar mașinile, bicicletele și motocicletele treceau și pesta murea! Așa am aflat și noi că pesta porcină se lua ȘI la mașini și la biciclete…