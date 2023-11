Euroart, educație artistică și promovarea culturii în inima Maramureșului

Fondată în 1993, Fundația Culturală Euroart se concentrează în prezent pe educarea artistică a copiilor și tinerilor, organizând concerte tip lecție și sprijinind artiștii pentru a promova cultura și muzica clasică. Fundația – condusă de Mihai Corlan și Camelia Ciocaș – a demarat proiecte culturale și educative, inclusiv unul finanțat prin PNRR, cu focus pe concerte educative pentru copii și tineri. Acesta a avut beneficii duble, reducând deficitul de ofertă culturală în orașe mici și comune și dezvoltând abilitățile culturale ale peste 2.800 de elevi. De asemenea, fundația organizează concerte tematice, precum cel de Crăciun, având ca scop apropierea publicului tânăr de muzica clasică și creșterea interesului viitorului public.

• educarea artistică a copiilor și tinerilor

Reporter: Ce v-a inspirat să înființați fundația și să vă implicați în proiecte culturale și educative?

Mihai CORLAN: Din dorința de a reactiva tradiția cultural-artistică locală și de a permanentiza activitățile muzical-simfonice din Baia Mare prin crearea unei filarmonici, în anul 2020, am preluat președinția Fundației Culturale EUROART, alături de partenera mea Camelia Ciocaș.

Fundația Culturală EUROART, de la înființarea sa în anul 1993 și până în prezent, propune proiecte și inițiative care să sprijine și să dezvolte cultura în Baia Mare, dar mai ales dorește cultivarea și menținerea vieții muzicale.

Fundația noastră își îndreaptă acțiunile în primul rând spre educarea artistică a copiilor și tinerilor în general, prin organizarea de concerte tip lecție, dar și pe sprijinirea artiștilor, încurajându-le obținerea de performanțe și colaborări inedite.

Viața muzicală în orașul Baia Mare este mult afectată de inexistența unei orchestre permanente care să asigure desfășurarea unei stagiuni de concerte anuale. De aceea, rolul nostru este foarte important în menținerea interesului tinerilor și oportunităților de dezvoltare și realizare a acestora în domeniul muzicii culte.

Observăm că nevoia de spectacole este mereu în creștere, iar publicul este tot mai mare și mai variat, fiind compus și din tineri.

• proiect prin PNRR pentru concerte educative

R.: Cum a început această călătorie?

M.C.: Pentru noi, călătoria a început în luna iunie 2020, deci în plină pandemie, iar obiectivul general a fost și este dezvoltarea vieții culturale a județului Maramureș prin satisfacerea și stimularea interesului cetă­țenilor pentru muzica clasică, definită ca fiind cea mai frumoasă muzică creată vreodată, datorită caracteristicilor sale și a armoniilor care se întrepătrund în interiorul ei.

R.: Puteți oferi detalii despre proiectele educaționale pe care le-ați inițiat?

M.C.: “Concerte educative pentru copii și tineri”, proiect finanțat prin PNRR, a fost proiectul nostru de suflet în acest an. Proiectul și-a propus organizarea a 11 concerte educative pentru copii și tineri și a unui concert de muzică clasică, în 12 localități din județul Maramureș cu populație sub 50.000 locuitori, care au avut un dublu beneficiu: au redus deficitul de ofertă culturală în 8 orașe mici și 4 comune și au crescut abilitățile culturale a peste 2.800 de elevi, participanți direcți și activi la concertele educative.

Prin concertele propuse, adaptate specificului publicului țintă, elevi și adulți, am dorit să inițiem locuitorii din mediul rural/ orașe mici în cunoașterea și aprecierea muzicii clasice. Partener în proiectul cultural a fost și Consiliul Județean Maramureș.

• concert de Crăciun, în 3 decembrie

R.: Cum ați abordat pedagogia culturală și muzical-artistică dedicată copiilor și tinerilor în cadrul acestor proiecte?

M.C.: Concertele educative au ca misiune apropierea publicului de copii de muzica clasică și creșterea publicului din viitor. Acestea folosesc elementele de mediere muzicală – interpretul mediator, dialogul cu publicul, participarea publicului și elemente vizuale adăugate – în așa fel încât să sporească experiența muzicală. În programul concertelor sunt mereu înglobate activități participative și elemente interactive care să facă atractivă experiența micilor melomani.

R.: Ce a inspirat organizarea acestui concert de Crăciun?

M.C.: Fundația Culturală Euroart are bucuria de a-i invita pe băimăreni la Concertul Extraordinar de Crăciun “Cerul din Inimi”, un eveniment muzical de excepție ce va avea loc la ATP Tech Center din Baia Mare, în data de 3 decembrie, începând cu ora 18. Această seară de basm va fi încântată de prestațiile extraordinare ale soliștilor Aldo Blaga și Stephanie Semeniuc, a Filarmonicii de Stat “Dinu Lipatti” din Satu Mare sub bagheta talentatului dirijor Ștefan Novak și a Corului Elevilor Colegiului de Arte din Baia Mare, conduși de dirijorul Dorin Chereji.

• „Sunetul noii generații”

R.: Cum a evoluat acest eveniment în cele patru ediții și ce noutăți aduce anul acesta?

M.C.: Încă de la prima ediție a acestui concert în luna decembrie 2020, Fundația Culturală Euroart a venit în sprijinul tinerilor ce doresc să se implice activ în viața culturală a municipiului Baia Mare dorind, de asemenea, să introducă publicul în spiritul sărbătorilor de iarnă.

Am început în anul 2020 cu o distribuție de 4 instrumentiști și 3 soliști, ajungând anul acesta la o distribuție de peste 40 instrumentiști. În total, pe scenă vor evolua peste 60 de artiști, cu un repertoriu de excepție, sub îndrumarea dirijorului Ștefan Novak.

R.: Cum ați reușit să creați o distribuție atât de talentată și să mențineți un nivel sublim al calității artistice?

M.C.: Din distribuție amintim: solistul Aldo Blaga este considerat Michael Bublé de România. Înzestrat cu o voce extraordinară, Aldo Blaga a început să facă muzică de mic, de la 7 ani studiind pianul, 4 ani mai târziu începând și studiul intensiv al clarinetului, iar mai apoi a făcut tranziția către instrumentul său de suflet – saxofonul. Au urmat concursuri și olimpiade la instrumente ca ulterior, după începerea facultății, să se axeze tot mai mult pe voce, întâi pe Youtube, iar mai apoi participând cu succes la Vocea României, X Factor precum și la două ediții de Eurovision în România.

Solista de jazz Stephanie Semeniuc este studentă de jazz vocal a Academiei de Muzică din Viena și studentă la master de pedagogie muzicală la Cluj-Napoca. Aceasta face parte din multiple proiecte muzicale internaționale și naționale precum trupa Yesterday sau Funk You. Solista a cântat pe scene internaționale în Belgia, Germania, Austria și Ungaria, la festivaluri precum “Take The A-Train” din Salzburg, sau “Fête de la Musique” din Bruxelles.

Concertul face parte din proiectul “Sunetul noii generații” și beneficiază de sprijinul financiar al Consiliului Județean Maramureș și al susținătorilor noștri de tradiție, fără de care majoritatea concertelor noastre nu ar fi avut loc.

• „misiunea vieții mele”

R.: Aveți planuri specifice pentru viitorul apropiat în ceea ce privește proiectele fundației?

M.C.: Vă așteptăm cu mult entuziasm în noua noastră stagiune de concerte în anul 2024, care vă promitem a fi unul plin de premiere pentru orașul nostru.

R.: Cum vedeți evoluția și extinderea impactului fundației în comunitatea locală?

M.C.: Suntem convinși că este o chestiune doar de timp până vom permanentiza activitățile muzical-simfonice din Baia Mare prin crearea unei filarmonici.

R.: Ce vă motivează să continuați să vă dedicați formării tinerilor în domeniul cultural și artistic?

M.C.: Pe lângă profesia mea, aceea de profesor de muzică, cred că face parte din misiunea vieții mele de a avea un impact atât în societate prin permanentizarea vieții culturale, cât și a lăsa o moștenire generațiilor viitoare.