EURO 2024 • România a avut noroc la tragerea la sorți

Echipa națională de fotbal a României și-a aflat sâmbătă seară adversarele de la turneul final al Campionatului European din 2024. Tricolorii au fost repartizați în Grupa E, alături de Belgia, Slovacia și câștigătoarea barajului dintre Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda.

România va debuta pe 17 iunie la Munchen în partida cu câștigătoarea din barajului pe ruta B. Următorul meci ne va aduce în față cea mai importantă echipă din grupă, Belgia, pe 22 iunie la Koln. În ultimul meci, elevii lui Edi Iordănescu vor întâlni Slovacia, pe 26 iunie la Frankfurt.

Grupele turneului final al Euro 2024:

Grupa A: Germania, Ungaria, Scoția, Elveția

Grupa B: Spania, Albania, Croația, Italia

Grupa C: Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia

Grupa D: Franța, Austria, Olanda, Play-off A (Țara Galilor vs Finlanda / Polonia vs Estonia)

Grupa E: Belgia, România, Slovacia, Play-off B (Bosnia vs Ucraina / Israel vs Islanda)

Grupa F: Portugalia, Turcia, Cehia, Play-off C (Georgia vs Luxemburg / Grecia vs Kazahstan)