Sfânta Liturghie Arhierească la biserica „Sfântul Andrei” din Baia Mare

Joi, 30 noiembrie 2023, de sărbătoarea închinată Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat dintre Apostoli, Ocrotitorul României, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a slujit la Parohia Ortodoxă „Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Baia Mare, județul Maramureș, cu ocazia hramului bisericii.

„Este o zi de mare sărbătoare națională bisericească și sărbătoare legală, adică zi în care nu se lucrează, deoarece Sfântul Apostol Andrei este ocrotitorul României și încreștinătorul poporului român, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Cele două zile importante, 30 noiembrie și Întâi Decembrie, Sfântul Apostol Andrei, ziua lui de prăznuire, și Întâi Decembrie, Ziua noastră Națională, a unității tuturor românilor într-o singură țară, sunt zile de mare sărbătoare pentru poporul român. În această zi, în toate bisericile și mănăstirile care poartă hramul Sfântului Apostol Andrei, și nu sunt puține, pentru că este ocrotitorul României și Apostolul românilor, se fac slujbe solemne de prăznuire și de cinstire, de pioasă recunoștință și evlavioasă rugăciune către cel ce este întâi chemat Apostol al lui Hristos, Sfântul Apostol Andrei. Am revenit la biserica pusă sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei din municipiul Baia Mare, biserică minunată, foarte echilibrată, al cărei început s-a pus în 2002, prin punerea pietrei de temelie. Această parohie care s-a desprins este parohia care a fost arondată Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, numai că, în 1999, Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” , intrând în autoritatea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a devenit Catedrală Episcopală și are regim de mănăstire, deci nu mai putea avea parohie, și atunci s-a desprins această parohie cu Părintele Indrei Buda păstor. Sunt peste 7.000 de credincioși, azi sunt doi preoți, cu Părintele Vasile Botiș, fost slujitor la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”. Biserica a început în 2004, propriu-zis. Piatra de temelie am pus-o în 2002 și am ales să îi dăm ocrotitor pe Sfântul Apostol Andrei, pentru că n-aveam nicio biserică în Baia Mare cu acest hram. Fiind în vecinătatea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” și în legătură directă, pastoral, cu Catedrala, am găsit că este frumos să poarte acest hram. Biserica a început în 2004 și s-a terminat în 2018, când a fost Centenarul României Mari. Am hotărât să facem sfințirea bisericii atunci, pentru a încununa și a dărui lui Dumnezeu credința noastră și realizările Sfintei noastre Episcopii cu această ofrandă. Am săvârșit slujba de sfințire împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, a fost evenimentul anului, și am evidențiat pe toți cei care au contribuit până atunci la construirea acestei minunate biserici, pe preoți, pe doamna Arhitect Oxana Florescu, sufletul acestei construcții, proiectanta acestei biserici, propriu-zis, pe Consiliul Parohial, pe toți binefăcătorii. Revenim cu bucurie în fiecare an, deoarece este ziua pregătitoare a Zilei Naționale și în vecinătatea Catedralei, unde se desfășoară de câțiva ani evenimentul aniversar al sărbătorii Unirii și dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot ce a dăruit poporului Său român drept credincios, începând de la încreștinarea noastră, acum 2000 de ani, cu trimiterea Sfântului Apostol Andrei în Scitia Minor, în Dobrogea de astăzi, până la Unirea noastră într-o sigură țară acum mai bine de un secol, în 1918, Întâi decembrie. Și pentru toate Îi mulțumim lui Dumnezeu în genunchi că binecuvântează și ocrotește poporul român ca să trăiască în dreapta credință, dreapta mărturisire și dreapta făptuire, stând aproape de Biserica lui Hristos și luminându-se cu Lumina Evangheliei pe care ne-a adus-o Sfântul Apostol Andrei. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul slujitor a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Pr. Fabian Coroian, protopop de Baia Mare, Pr. Cristian Rus, consilier cultural al Episcopiei Oradiei, Pr. Indrei Buda, paroh, Pr. Vasile Botiș, conslujitor, Pr. Marius Covalcic, paroh la biserica „Sfântul Ilie” Baia Mare, Pr. Ioan Gheorghe Stanciu, pensionar, Pr. Ioan Bușecan, pensionar, Pr. Vasile Dorca, din Remeți, pensionar, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois, și de corul parohiei, dirijat de Prof. Adrian Iercoșan.

Oficialități prezente: deputat Gabriel Zetea, membru în Adunarea Națională Bisericească, deputat Călin Bota, deputat Simona Bucur Oprescu, ministrul muncii și solidarității sociale, fostul primar al Băii Mari Cristian Anghel, Col. r. Ioan Hosu și alții.

Cuvântul de învățătură

„Ziua de 30 noiembrie este închinată cinstirii Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, încreștinătorul și Apostolul românilor, și ocrotitorul României. Istoria Bisericii Ortodoxe Române reține, din Istoria Bisericii Universale, faptul că Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, fratele lui Petru, a predicat în Bitinia, în Scitia Major, care este parte din Ucraina de astăzi, în Scitia Minor, care este Dobrogea de astăzi, în Macedonia și în Elada sau Grecia. A avut sfârșit martiric la Patras, în Grecia, unde își are și mormântul și unde este și cinstit Sfântul lui Cap făcător de minuni.”

„Pe unii (Apostoli) i-a chemat Dumnezeu, i-a chemat Mântuitorul ca să-L urmeze, alții au venit din proprie inițiativă, cum a fost Andrei, care L-a urmat pe Hristos, după ce L-a descoperit, și a devenit Apostol. Pe Petru l-a adus Andrei, pe Filip l-a chemat Mântuitorul. Filip l-a adus pe Natanael. Așa-i viața: pe unii ne cheamă Dumnezeu în mod special, alții Îl căutăm din curiozitate, în mod personal, și pe alții îi aduc ceilalți… Sfântul Apostol Andrei L-a găsit pe Hristos și apoi ne-a adus pe noi la Hristos. Așa trebuie să ne aducem unii pe alții la Hristos. “

„Mai învățăm din pericopa evanghelică de astăzi că Dumnezeu și-a ales și persoanele, a hotărât și unde să le trimită, a ales și neamurile pe care să le cheme și să le înnobileze și învățăm și reținem, reținem, ne minunăm și ne cutremurăm că Dumnezeu ne-a ales pe noi și suntem neam creștin de 2000 de ani… Bisericile creștine și neamurile creștine sunt noul popor ales al lui Dumnezeu… Să fim fericiți că-L avem pe Hristos și pe Apostolul Său, care este Apostolul românilor și încreștinătorul nostru și ocrotitorul României.”

Distincții

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a hirotesit pe Părintele Ioan Bușecan, pensionar, îmbisericit aici, întru iconom stavrofor, cu dreptul de a purta Sfânta Cruce.

Părintele paroh Indrei Buda, după mulțumirile de rigoare, a dăruit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin o bederniță cu Sfântul Apostol Andrei și un coș cu flori din partea preoților, Consiliului Parohial și a credincioșilor.

Părintele paroh Indrei Buda, care se pensionează, a primit din partea Părintelui coslujitor Vasile Botiș un tablou. Urărilor li s-au alăturat și cele pe versuri ale coriștilor, coborâți din cafas ca să-l îmbrățișeze.

„Ziua de astăzi a fost prilej de bucurie și înălțare sufletească pentru credincioșii și pentru preoții de la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Baia Mare, cu ocazia hramului bisericii noastre și, în același timp, prilej de bucurie, pentru că la sărbătoare a participat și Preasfițitul Părinte Episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului, ca în fiecare an, de altfel, și a venit să se roage împreună cu noi și pentru noi, a spus Părinte Indrei Buda, paroh. De aceea, trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu pentru această zi frumoasă de sărbătoare. Și eu, personal, trebuie să mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a învrednicit de 40 de ani de preoție, vreme în care am trecut, ca oricare dintre preoți, prin bucurii, prin încercări, prin greutăți. Și, așa cum spune, de altfel, Eclesiastul, vreme este pentru orice lucru de sub soare, vreme este să te naști, vreme este să mori, vreme este să sădești și vreme este să smulgi pentru ceea ce ai sădit. A fost vreme pentru preoție pentru mine și acuma este vreme pentru pensionare. De aceea, Îl rog pe Dumnezeu, mulțumidu-I, în primul rând, pentru tot ajutorul dat, ca să mă ocrotească pe mai departe și să-mi dăruiască sănătate ca să-mi pot face datoria pe care o am de preot. Mulțumesc în mod deosebit credincioșilor din această parohie, care, prin dărnicia lor, au făcut posibilă înălțarea acestei biserici frumoase. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”