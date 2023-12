Cadrele didactice, tot mai interesate de cursurile CCD Maramureș

Într-un efort susținut de a îmbunătăți calitatea învățământului, Casa Corpului Didactic Maramureș pune la dispoziție o gamă amplă de programe de formare și în acest an școlar. Florin Mihai Simion, directorul instituției, oferă detalii despre cursurile inovatoare și tematice care vizează evoluția continuă a cadrelor didactice din județ.

• o plajă largă de nevoi de formare

Reporter: Care sunt principalele cursuri organizate pentru cadre didactice în acest an școlar?

Florin-Mihai SIMION: Oferta noastră este foarte bogată, ea cuprinde programe de formare care acoperă o plajă largă de nevoi de formare. Astfel, avem două cursuri acreditate de Ministerul Educației, care vizează parteneriatul școală-familie-comunitate, respectiv educația remedială și de tip „A doua șansă”.

Tot în categoria de cursuri acreditate ME, avem cinci cursuri ale partenerilor noștri, derulate prin instituția noastră, cursuri care vizează cu precădere formarea și dezvoltarea de competențe digitale și utilizarea în actul pedagogic a resurselor digitale și a mijloacelor electronice, precum și două programe ample de formare, binecunoscute deja printre colegii noștri profesori – PROF III și PROF IV.

În categoria programelor de formare în concordanță cu strategia și obiectivele ME, avem cursuri care acoperă mai multe domenii: două programe în domeniul instruirii pentru predarea online și un program în domeniul educației pentru mediu și schimbări climatice.

Categoria programelor în concordanță cu nevoile de formare ale personalului didactic, identificate prin analiza de nevoi, este cea mai prolifică: unsprezece cursuri în domeniul didacticii, șapte în domeniul management, două în domeniul educație pentru egalitatea de șanse, trei în consiliere, orientare școlară și domeniul carierei și câte unul în educație interculturală, educație nonformală, extrașcolară și informală, educația pentru familie, educația pentru sănătate, educație rutieră, șah pentru preșcolari etc.

• interes crescut pentru cursul legat de utilizarea tablei interactive

R.: Care s-au dovedit a fi cele mai atractive?

F.M.S.: Oferta de formare a CCD se construiește pornind de la analiza de nevoi. Fiecare program de formare derulat se încheie cu o evaluare, dar și cu completarea unui chestionar din care apoi ne extragem informațiile utile.

De asemenea, transmitem în unitățile de învățământ din județ chestionare privind nevoile de formare ale întregului personal didactic și didactic auxiliar. Referitor la tematicile cele mai atractive, în anul școlar încheiat cadrele didactice au manifestat un interes evident față de cursul „Utilizarea tablei interactive în activitățile didactice”, oferit gratuit de CCD tuturor cursanților.

Oferta noastră a venit în contextul în care toate unitățile de învățământ preșcolar și școlar au fost dotate cu table interactive, formarea cadrelor didactice fiind o reală necesitate.

F.M.S.: Alte două programe de formare care au trezit interesul profesorilor au fost cele dedicate pregătirii examenului național de definitivare în învățământ și concursul național de titularizare, pentru care am organizat sesiuni de formare atât în Baia Mare, cât și în Sighetu Marmației.

• peste 600 de cadre didactice, formate prin programele PROF IV

R.: Există o taxă de participare pentru aceste cursuri? Se vor putea folosi primele de carieră didactică în acest sens?

F.M.S.: Da, există o taxă de participare, care este de aproximativ 6 lei/ oră de curs, însă noi ne-am străduit să oferim și gratuități atunci când bugetul ne-a permis. Referitor la posibilitatea de a se utiliza cardurile de primă didactică, lucrurile nu sunt încă perfectate, dar ne dorim mult să le putem oferi colegilor noștri această posibilitate.

Procedura este în derulare și foarte curând le vom putea oferi profesorilor posibilitatea de a-și utiliza și la CCD aceste carduri.

R.: Care este interesul cadrelor didactice din județ pentru cursurile de formare?

F.M.S.: Mare. Din analiza făcută la finele anului școlar trecut, constatăm că toate cursurile pe care ni le-am propus au putut fi organizate și susținute, prima condiție fiind, desigur, să avem efectivele de cursanți prevăzute de normele în vigoare.

Și în acest an școlar am desfășurat deja mai multe cursuri, cu mai multe grupe. Vă dau un singur exemplu, grăitor: numai în acest an școlar au fost formate peste 600 de cadre didactice prin programele PROF IV.

• “fiecare ne dorim să fim mai buni, mai competenți”

F.M.S.: Așadar, cadrele didactice participă la cursuri! Este momentul să le mulțumesc colegelor mele metodiste și documentaristei noastre pentru implicarea exemplară în organizarea grupelor și pentru formarea pe care au susținut-o, în regim de voluntariat: Amalia Ardelean, Bianca Bodea, Dina Burzo, Ioana Dumitru, Doina Konta și Rodica Mone.

R.: Ce beneficii aduce participarea la aceste cursuri pentru cadrele didactice în dezvoltarea lor profesională?

F.M.S.: În primul rând, participând la programe de formare, cadrele didactice se asigură că primesc informații eficiente care să le propulseze în carieră; fiecare ne dorim să fim mai buni, mai competenți, pentru a ne exersa eficient meseria.

Prin participarea la aceste programe, colegii noștri își asigură actualizarea cunoștințelor și a abilităților profesionale, precum și adaptarea la exigențele meseriei de cadru didactic. Pe de altă parte, legea privind sistemul de credite profesionale transferabile prevede obligativitatea personalului didactic de a participa periodic la programe de formare continuă, astfel încât să poată acumula minimum 90 de credite, valabile pe durata unor perioade de câte cinci ani, calculate de la obținerea definitivării în învățământ.

• cinci centre de formare înființate

R.: Cum se asigură feedbackul și îmbună­tățirea continuă a cursurilor în funcție de nevoile și sugestiile participanților?

F.M.S.: Un prim feed­back este obținut prin completarea chestionarelor despre care am pomenit mai sus. Primim însă solicitări și sugestii și pe căi mai puțin formale, cum sunt discuțiile cu personalul didactic cu ocazia prezenței noastre în școli.

S-a întâmplat, de asemenea, să primim solicitări punctuale, precum solicitarea expresă a bibliotecarilor și a profesorilor documentariști de a organiza un curs dedicat lor; ceea ce am și făcut și, de curând, am obținut avizul Ministerului Educației pentru derularea acestuia.

În plus, în anul școlar încheiat, am înființat cinci centre de formare cu care colaborăm eficient și prin care suntem permanent la curent cu nevoile de formare ale cadrelor didactice; este vorba despre cele șapte filiale ale CCD, cu sediile la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Fărcașa, Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare, Colegiul Tehnic „George Barițiu” Baia Mare, Liceul Teoretic „Petru Rareș” Târgu Lăpuș, Școala Gimnazială „George Coșbuc” Sighetu Marmației și Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” Vișeu de Sus.

R.: Există planuri pentru organizarea de cursuri suplimentare sau tematice în viitorul apropiat?

F.M.S.: Da, ori de câte ori constatăm că există o nevoie, o solicitare, facem toate demersurile necesare, de la scrierea programului de formare până la avizarea sau, după caz, acreditarea lui.

În prezent, avem două programe la care se lucrează pentru a fi depuse la Ministerul Educației, Direcția Formare Continuă, în vederea avizării lor ca programe complementare.