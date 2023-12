15 medalii pentru Medio Monte Baia Sprie la ultima competiție din an

Cupa Shall We Dance din Șomcuta Mare a reprezentat pentru dansatorii de la Medio Monte Baia Sprie ultima competiție din acest an. Aceștia au bifat calificări în 34 de finale, cucerind 15 medalii. Șapte dintre ele au fost de locul I.

Locuri I

Anne Jurcuț: fete solo – Argint, categoria 10-11 ani

Natalia Ciocotișan: fete solo – Bronz, categoria 8-9 ani;

Edy Selejan și Karina Selejan: precompetițional, categoria 4-7 ani, 3 dansuri;

Edy Selejan și Karina Selejan: precompetițional, categoria 4-7 ani, 2 dansuri;

Luca Arnăut și Maria Drăgan: Clasa E, categoria 14-15 ani;

Andrei Adorean și Iulia Breban: Open Basic, 12-13 ani, Standard;

Denis Simorne și Miruna Chincea (Galactic Dance Baia Mare): Open Standard, 16-35 ani;

Locuri II

Victoria Rogojan: fete solo, debutante, categoria 4-7 ani;

Bogdan Goloman și Mara Ciocotișan: debutanți, categoria 4-7 ani, vals lent;

Luca Tofan și Eliza Țînțar: debutanți, categoria 8-9 ani, cha cha;

Andrei Adorean și Iulia Breban: Clasa D, categoria 12-13 ani;

Locuri III

Bogdan Goloman și Mara Ciocotișan: debutanți, categoria 4-7 ani, cha cha;

Matei Voicu și Andra Simorne: Clasa D, categoria 14-15 ani;

Gabriel Vida și Romana Tănase: Clasa D, 16-35 ani;

Andrei Adorean și Iulia Breban: Open Basic, 12-13 ani, Latino.

„Acum urmează o binemeritată perioadă de pauză competițională. Este momentul perfect pentru odihnă și reflecție asupra realizărilor, dar și de strategie și pregătire pentru următoarea etapă”, au spus cei de la Medio Monte.