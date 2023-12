Bisericuța de lemn din Cupșeni va fi restaurată

De câte ori treceam pe lângă bisericuța de lemn din Cupșeni, ne minunam de ce nu e deschisă și vizitată, fiind una dintre cele mici din Maramureș. Măsurată la ochi, cu pasul, abia de are vreo patru metri lățime și sub zece metri lungime. Și tot frumoasă e, sau tocmai de aceea. Recent, am revăzut-o, trăsnită. Lovită de fulger la turlă.

L-am contactat pe preotul Cupșeniului, Augustin Oniga, care ne-a răspuns cu plăcere: ”Am avut noroc, era asigurată. Am contactat un meșter, are o lucrare în curs, după care vine la noi. Chiar dacă va face inițial turnul, apoi vom continua reabilitarea”.

Interesant, comuna Cupșeni a mai avut o biserică trăsnită, e vorba de o frumoasă bisericuță de zid din Ungureni, care a fost apoi părăsită.

Cât despre biserica de lemn din Cupșeni, cea micuță, este monument istoric, ne spune pagina dedicată de Wikipedia. ”Biserica de lemn Sfinții Arhangheli, din Cupșeni, a fost ridicată, probabil, în sec. al XVIII-lea (1778). Lăcașul figurează pe lista monumentelor istorice. Biserica este o construcție de dimensiuni neobișnuit de mici, fără pridvor, cu intrarea situată la miazăzi și cu absida altarului poligonală, de aceeași lățime cu naosul. Decorul monumentului se reduce la pictura murală, bine păstrată, din interior. Iconografia și dispoziția scenelor sunt identice cu ale bisericii «Sfântul Ilie», tratarea e însă ceva mai stângace, stilul și cromatica, bogăția elementului decorativ, amintind de pictura icoanelor pe sticlă.”

În colțul de sud-vest există următoarea inscripție: ”Această biserică sfântă unită s-au întemeiat prin osârdia lui Vasilie Gavriș, paroh unit și Pavel Gavriș și Filimon Gavriș și s-au zugrăvit în anul 1848 iulie 19 zile atunci s-au gătat ca să le fie pomenire la toți și neamului lor.”

Biserica a fost adusă în anul 1847 din satul Peteritea de către cele câteva familii trecute la greco-catolicism, remontată și, în anul 1848, pictată. Data construirii bisericii în satul de baștină este anterioară anului 1733. Construindu-și o a doua biserică în anul 1778, sătenii din Peteritea și-au putut permite să renunțe la cea veche. Demne de menționat sunt ușile împărătești, datând probabil din secolul XVII.