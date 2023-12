Olanda, cotirea spre dreapta

Sunt preocupat de întâmplările politice ale Europei, deoarece jocurile lor se aud și la noi. Știrea recentă se referă la alegerile legislative din Olanda, care, în 22 noiembrie, au plasat pe primul loc Partidul Libertății, al liderului Geert Wilders. Răsfoind presa foșnitoare și cea online am aflat că olandezul câștigător este socotit un lider excentric, charismatic și conduce un partid populist de extrema dreaptă. Câțiva confrați au avut la îndemână documentări minuțioase, care mi-au lămurit atmosfera olandeză pricinuită de acest rezultat. Dar știm și noi, cititorii, că în ultimii ani s-a înregistrat în Europa ascensiunea formațiunilor naționalist-populiste extremiste.

Câtă vâlvă a făcut în Italia câștigarea alegerilor de către partidul Giorgiei Meloni, care acum este premier. În Slovacia, a revenit la putere Robert Fico. În Franța, partidul doamnei Marine Le Pen este pe primul loc în sondaje și ar putea să-i încurce planurile actualului președinte francez. Pe un podium de luat în seamă este și Alternativa pentru Germania. Cu această nouă prefigurare, alegerile pentru Parlamentul European au o misiune dificilă. Doamna Eva Galambos vede o imagine sumbră pentru viitorul Europei, al Uniunii Europene. Această nouă geografie politică ar putea duce la diluarea Uniunii Europene, care a trecut în ultimii ani prin mai multe serioase încercări. De la pandemie, la războiul din Ucraina, o criză economică accentuată, iar mai recent războiul din Gaza, care ar putea duce la creșterea emigrației spre Europa.

Unde se vor afla înverșunații adversari, adică o nouă parte a puterii europene. Partidul domnului Wilders are în program islamofobia. Care ar fi datele succesului partidului olandez? Comentatorii spun că în alegerile interne precumpănesc tocmai problemele țării, din interior. Pe agenda electorală, Partidul Libertății a avut două probleme esențiale. Prima, care nu se negociază, a fost, și va rămâne, creșterea necontrolată a migrației. Și a doua problemă, care nu a fost rezolvată de guvernul liberal al lui Mark Rutte, este criza locuințelor. Știți, guvernul și-a dat demisia în iunie și s-au convocat alegeri anticipate cu doi ani mai devreme. Am reținut câteva idei din programul cu care olandezul Wilders a câștigat alegerile. Un program radical.

A jurat că va reda Olanda olandezilor și va stopa fenomenul migrației. A făcut declarații absolut surprinzătoare pentru liniștea Europei, cât a mai rămas. A promis că va interzice Coranul și va închide moscheile și școlile islamice. A lansat și o serie de măsuri economice populiste privind creșterea cheltuielilor publice, respectiv pensiile, salariul minim și altele, fără a se specifica sursa fondurilor. Cum partidul Olandezului câștigător nu va putea forma singur guvernul, se speră ca ceilalți membri ai coaliției să stopeze aceste prevederi exagerate și periculoase. Și nu uitați că toate acestea se întâmplă în Olanda. Mai îngrijorătoare este poziția față de politica europeană.

Wilders de mai multă vreme cere ieșirea Olandei din Uniunea Europeană și suspendarea ajutorului pentru Ucraina. Doamna Eva Galambos, cercetând surse olandeze, crede că este improbabil ca Olandezul câștigător să devină premier. Dar dacă ar fi să fie, ar face casă bună cu ceilalți eurosceptici, ca Viktor Orban, și ar submina luarea unor decizii ale UE, mai ales în politica externă. Victoria în alegeri a lui Geert Wilders a fost aplaudată de lideri din Ungaria, Italia, Slovacia și ai partidelor de dreapta din Franța și Germania. Este o dimensiune de luat în seamă în noua geografie politică a Uniunii Europene.

Am citit că Olandezul câștigător este o figură pitorească a scenei politice olandeze. A intrat în politică în 1998, când a fost ales deputat pe listele partidului actualului premier Mark Rutte. Îl părăsește pentru a-și forma propriul partid, în care ia decizii și se identifică cu el. Ideologic, este aproape de Adunarea Națională Franceză și cu formațiunea lui Viktor Orban. A avut parte de amenințări în propria țară. De multe ori a fost obligat să se ascundă. Amenințările la viața lui l-au făcut să fie foarte zgârcit cu viața privată. Este căsătorit cu o evreică din Ungaria. Așa el propune o schimbare în ceea ce privește antisemitismul și poziția față de Israel. A promis că dacă va ajunge premier va muta ambasada Olandei la Ierusalim.

Am spus toate acestea, de la confrați adunate și-napoi la lume date, tocmai pentru a ne da seama pe ce lume trăim. Cei interesați pot face asemănări și cu situația politică din România, în preajma tumultuosului an electoral care vine. Psihologia mea de cetățean român mă face să am suficiente tresăriri, uneori îngrijorări, pentru liniștea țării. Un fel de afurisenie politică este evidentă în peisaj. Despre care trebuie să povestim. Încolo, fiecare cu merindea lui.