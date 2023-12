„Universitatea nu este menită să fie închisă în granițele unei țări. Este universală prin natura sa, deci internațională” (prof. Patrick Valdrini)

• Interviu în exclusivitate cu rectorul emerit al Universității Catolice din Paris •

Recent, în cadrul unei ceremonii organizate de Centrul Universitar Nord din Baia Mare, profesorul universitar dr. monsenior Patrick Valdrini, rector emerit al Universității Catolice din Paris, a fost distins cu titlul onorific de Doctor Honoris Causa. Titlul reprezintă o recunoaștere a impactului semnificativ pe care profesorul Valdrini l-a avut în lumea academică din România. Prof. univ. dr. Monsenior Patrick Valdrini se remarcă nu doar prin poziția sa de rector emerit și profesor la universități de prestigiu, ci și prin dedicarea sa constantă pentru promovarea excelenței în învă­ță­mântul superior. Este o figură eminentă în domeniul academic, având statutul de profesor emerit la Universitatea Pontificală Lateranense din Vatican și ocupând, de asemenea, funcția de profesor la Universitatea de Studii din Napoli Federico II. În exclusivitate cu ocazia acestei distincții, profesorul Valdrini a acordat un interviu semnificativ cotidianului “Graiul Maramureșului”.

• „Un astfel de titlu este o onoare”

Reporter: Ce semnificație are pentru dumneavoastră titlul onorific de Doctor Honoris Causa acordat în Baia Mare de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și cum percepeți recunoașterea aceasta în contextul colaborării științifice?

prof. Patrick VALDRINI: Un astfel de titlu este o onoare, mai ales când este acordat de o universitate prestigioasă. Acesta se încadrează în istoria unei relații cu profesorii colegi de la această universitate, începută în urmă cu aproximativ zece ani.

În acest timp, întâlnirile s-au multiplicat și, mai ales, s-a născut o adevărată prietenie cu cei pe care i-am cunoscut. Pe baza acestei prietenii, am organizat evenimente academice care au permis abordarea unor teme actuale cu dimensiune socială.

De asemenea, cu dubla mea apartenență, la Franța și Italia, sunt conștient că sunt cetă­țean a două țări care au o istorie comună cu România și care trebuie să cultive relații istorice.

R.: Cum a contribuit inițiativa dumneavoastră de a duce profesori și cercetători din Baia Mare la Universitatea Lateranense la dezvoltarea schimburilor academice și la promovarea specializărilor internaționale?

prof. P.V.: Universitatea nu este menită să fie închisă în granițele unei țări. Este universală prin natura sa, deci internațională.

• A facilitat întâlnirea unei delegații a Centrului Universitar Nord cu Papa Francisc

prof. P.V.: Gândirea și cercetarea academică deschid natural calea dezvoltării relațiilor cu profesori colegi din alte țări. Suntem obișnuiți să depășim problemele legate de limbă, fie adoptând una pentru schimburile noastre, fie utilizând mai multe. Întâlnirile noastre cu universi­tă­țile partenere sunt o ilustrare a acestei necesități și a bogăției relațiilor externe.

Fiecare profesor universitar se simte parte a unei comunități de intelectuali care așteaptă cu nerăbdare să se întâlnească și să schimbe idei.

R.: În cadrul ceremoniei de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa, s-a menționat intervenția dumneavoastră la Secretariatul de stat al Vaticanului pentru a facilita întâlnirea delegației Centrului Universitar Nord din Baia Mare cu Papa Francisc. Ce semnificație a avut acest moment și cum ați văzut impactul său asupra comunității academice din Baia Mare?

prof. P.V.: Papa Francisc este o autoritate religioasă și morală, o autoritate nelegată de interese politice, de care avem nevoie astăzi pentru a asigura promovarea păcii în societățile noastre.

Prin acțiunile sale, a demonstrat voința de a coopera cu alte autorități religioase pentru a crea o “frăție umană”.

• „Există o conștientizare înaltă a misiunii exercitate”

prof. P.V.: În Baia Mare, vizitatorul observă existența acestui spirit de cooperare. Am perceput acest lucru în mod deosebit în timpul unei întâlniri foarte prietenoase și semnificative cu Preasfințitul Iustin Hodea, episcopul de Maramureș și Sătmar. Acest angajament ar trebui să fie obiectul unei implicări din partea noastră, a tuturor.

Am fost bucuros că delegația de la Centrul Universitar Nord de la Baia Mare a putut să-l întâlnească pe Papa.

R.: Care sunt principalele aspecte pe care le-ați remarcat în timpul vizitei la Centrul Universitar Nord din Baia Mare?

prof. P.V.: Ceremonia de acordare a doctoratului m-a marcat foarte mult. A fost un moment excepțional.

Dincolo de emoția pe care am putut să o simt, am avut percepția dimensiunii universitare a instituției, exprimată în organizarea ceremoniei.

În universitate, respectul pentru simboluri, așa cum am văzut la Centrul Universitar Nord de la Baia Mare, este un semn că, acolo, există o conștientizare înaltă a misiunii exercitate.

• „Credința este sursa culturii”

R.: În calitate de profesor emerit la Universitatea Pontificală Lateranense din Vatican și profesor la Universitatea de Studii din Napoli Federico II, cum percepeți relația dintre universitățile catolice și pontificale în contextul schimburilor academice și al colaborărilor internaționale?

prof. P.V.: Credința este sursa culturii adică produce un set de idei și valori care sunt inspiraționale pentru dialogurile intelectuale, mai ales dacă acestea au o dimensiune și o finalitate socială.

Încă o dată, cred foarte mult în schimburile internaționale deoarece percepția și transmiterea patrimoniului unei comunități umane specifice, înrădăcinate într-un teritoriu, trebuie să treacă prin testul, care nu este niciodată simplu, al confruntării cu altele.

Este o garanție de îmbogățire reciprocă și de o mai bună înțelegere a propriei identități.

• Formarea studenților, una dintre contribuțiile importante

R.: Cum considerați că pot contribui universitățile la promovarea păcii și la apropierea între diverse comunități, având în vedere experiența dvs. în acest domeniu?

prof. P.V.: Una dintre contribuțiile importante se referă la formarea studenților, adică la experiența pe care o oferă membrilor comunității universitare. Această experiență constă în faptul că putem trăi împreună cu idei, personalități și proiecte diverse sau chiar opuse.

Dezbaterile în cadrul unei universități pot fi intense, agitate și sincere, fără ca cineva să fie exclus pentru că gândește sau se exprimă diferit. Fiecare universitate reprezintă un loc pașnic care reflectă ceea ce trebuie să trăim la nivelul societății umane globale.

R.: Care sunt viitoarele direcții sau proiecte pe care le vedeți pentru colaborarea dintre Universitatea Catolică din Paris și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, având în vedere schimbările din domeniile academic și social?

prof. P.V.: Universitatea Catolică din Paris, la care am fost rector, dispune de un domeniu dedicat învățământului și cercetării, axat pe relațiile dintre religie și societate, precum și pe științele sociale.

Ea are o experiență în tratarea problemelor influențate de curentele de gândire ale societății din Europa de Vest. Este interesant pentru parteneri, în primul rând pentru studenți, să audă opinii și perspective diferite.