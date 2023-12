16 echipe se vor duela la Cupa Minerul • Aproximativ 40.000 de lei, fondul de premiere

16 echipe se vor duela la ediția din acest an a Cupei Minerul la futsal, competiție planificată, ca în fiecare an, între Crăciun și Anul Nou – 27-29 decembrie, în Sala Polivalentă “Lascăr Pană”. Organizatorii au spus stop înscrierilor și ediția din 2023 ne propune un număr de 32 de meciuri. Pasionații fotbalului băimărean și maramureșean vor putea urmări pe parchetul sălii polivalente următoarele echipe: Dr. Brown’s, Nordic Boys, Redex, Mărcuș Logistic, Power Satu Mare, Remat Maramureș, Narcoffe (câștigătoarea ediției precedente), Rechinii (vicecampionii de anul trecut), Sebi Marc, Labradorii, FC Alex, Big Auto Star, FC Asco, Shishara, Diflora și Galacticii. Așa cum ne-au obișnuit, echipele vor avea în componență inclusiv jucători din primul eșalon al țării.

Tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor va avea loc vineri, 15 decembrie. Sistemul din acest an propune, în primă fază, formarea a patru grupe de câte patru, primele două urmând să se califice în sferturi de finală, fază din care confruntările devin eliminatorii.

Ca și la ediția precedentă, și în acest an organizatorii pun la bătaie premii în valoare de aproximativ 40.000 de lei, aici incluzând premiile pentru primele trei clasate, premii speciale pentru cel mai bun jucător, cel mai bun portar și golgheter, respectiv tombole pentru spectatori în fiecare zi.