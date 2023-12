Edilul din Borșa, în Ungaria la discuții pe tema Pârtiei Olimpice

Ion Sorin Timiș, primarul din Borșa, a fost într-o delegație de câteva zile în Ungaria. Scopul vizitei a fost unul clar: să mai aducă o competiție la pârtia de schi din Borșa.

„Timp de 3 zile am fost oaspetele colaboratorilor din Budapesta de la Universitatea de Educație fizică. Am muncit timp de 5 ani pentru acest moment deosebit, dar a meritat fiecare secundă! Am urmărit împreună filmul documentar Visul olimpic din Transilvania și, cu sprijinul lui András Killyéni, autorul cărții Visul olimpic în Munții Rodnei, doi studenți din Ungaria se vor pregăti gratuit la Borșa, pe Pârtia Olimpică. Am discutat despre oportunitatea de a organiza la Borșa Cupa Ungariei la Schi, la exact 80 de ani de la Concursul Internațional de sărituri cu schiurile, organizat la Borșa, în februarie 1944”, a spus Ion Sorin Timiș, edilul din Borșa.