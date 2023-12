Perechea Luca Mădăras-Aluaș și Isabel Surdu-Katona a strălucit la competiția organizată de clubul la care sunt legitimați, Shall We Dance Șomcuta Mare. La categoria de vârstă 14-15 ani, Luca și Isabel au cucerit patru medalii la Cupa Shall We Dance. Pe locul I au terminat concursul de Open Standard. Pe poziția secundă s-au clasat la Basic Latino și la Basic Standard. Pentru ca la Open Latino să obțină medaliile de bronz. Perechea este pregătită de Noemi Popa și Dinu Aluaș.