Voluntară din Georgia, în Baia Mare

Ekaterine este cea mai recentă voluntară a Asociației “Team for Youth” Baia Mare. Tânăra are 26 de ani și a absolvit Universitatea din Georgia.

“Acesta este al doilea meu proiect de voluntariat. Îmi place să schiez, să călătoresc și să escaladez. Vreau mai mul­tă experiență în lucrul cu copiii, motiv pentru care am decis să mă alătur proiectului. Sunt foarte fericită să fac parte din echipa Asociației “Team for Youth” și să obțin o experiență minunată”, mărturisește Ekaterine.

Voluntara activează în cadrul unui proiect, cofinanțat de Uniunea Europeană.