Căprioare cu chef de joacă, surprinse pe camerele de monitorizare din Munții Maramureșului

Ciute și cerbi tineri cu chef de joacă în Parcul Național Munții Rodnei. Animalele au fost surprinse în mai multe filmări realizate de către camerele de monitorizare a faunei parcului.

Ciuta este femela cerbului și are habitatul în zone montane sau deluroase cu păduri întinse, care asigură condițiile de liniște, adăpost și hrană. Începând cu toamna, când are loc împerecherea, până când fată, ciutele trăiesc în cârduri, conduse de regulă, de ciuta cea mai bătrână. În cârdurile de ciute sunt amestecați, întotdeauna, viței și chiar cerbi din al doilea an. Pădurile din Parcul Național Munții Rodnei asigură faunei toate condițiile de hrană, adăpost și liniște necesare unui habitat sănătos.