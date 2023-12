Grefierii de la Tribunalul Maramureș protestează pe termen nelimitat! Doar urgențele penale s-au rezolvat ieri, 8 decembrie, în intervalul orar 10-12, la Tribunalul Maramureș. Personalul auxiliar din cadrul Tribunalului Maramureș, respectiv grefieri, arhivari, registratori au întrerupt activitatea timp de două ore și au ieșit în holul instituției pentru a-și exprima dezacordul față de discriminările salariale.

Protestatarii spun că e nefiresc ca an de an, unele categorii de bugetari să primească salariile majorate, iar personalului auxiliar al Tribunalului Maramureș nu i se acordă integral nici salariile care oricum au fost plafonate din 2017. În zilele următoare la protestele grefierilor sunt așteptați să se alăture și judecătorii.

La începutul săptămânii, în urma protestului grefierilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, oficialii din Ministerul Finanțelor au anunțat că vor aloca banii necesari pentru plata integrală a salariilor aferente lunilor aprilie-octombrie 2023, așa cum au fost recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive și acordate prin decizii administrative. Numai că, ulterior cei din Ministerul Finanțelor s-au răzgândit. Nu se mai alocă sumele necesare pentru aceste drepturi bănești și nici pentru cele recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive. În acest context, grefierii au declanșat proteste spontane și sunt deciși să nu renunțe nici în zilele următoare la aceste acțiuni.

„De 7 luni nu ne primim salariul integral. Nu se alocă banii. Ministerul Finanțelor refuză alocarea banilor pentru plata salariilor la zi și a restanțelor pe care le avem. Noi, de 7 ani suntem plafonați cu salariile”, a spus Rodica Jula, grefier de ședință la Tribunalul Maramureș, președintele Sindicatului Dicasterial la nivelul Curții de Apel Cluj.

Grefierii semnalează nedreptățile salariale și spun că așa nu se mai poate continua.

„S-au emis decizii administrative care nu au fost puse în plată din aprilie 2023. În fiecare lună ni se promite că se vor achita. Ministerul Finanțelor refuză să aloce banii. Mai mult, deși avem hotărâri judecătorești definitive și executorii care trec prin procedura de eșalonare pe 5 luni, nu au mai fost achitate tranșele. Există un draft de ordonanță prin care se va dispune plata pe anul următor, ceea ce se poate prelungi la infinit, pe lângă faptul că eșalonează pe cinci ani, acum ne amână, am înțeles că vor să dea titluri de valoare. Niște propuneri care nu ne mulțumesc. Mai mult, aceste ordonanțe nu se referă la grefieri, la personalul auxiliar, doar la alte categorii bugetare care beneficiază anual de majorări bugetare. Nu mi se pare normal ca unii să primească în fiecare an majorări, iar alții să fie ignorați. Eu nu am nimic împotrivă: să dea la toți, dar nu să se dea discreționar, nici măcar nu pomenesc de noi la acest draft de ordonanță de urgență”, a precizat Rodica Măndicescu, prim-grefier la Tribunalul Maramureș.

În momentul de față, un grefier cu o vechime maximă de 25 de ani în instanță, cu studii superioare are un salariu de circa 5.000 lei.