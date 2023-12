Victorie mare și rocadă în ierarhie

Știința Explorări Baia Mare – SCM Zalău 3-1 (25-17, 25-27, 25-21, 25-18)

Știința Explorări Baia Mare a fost singura echipă băimăreană cu rezultat pozitiv în weekendul recent încheiat. Unica reprezentantă a voleiului maramureșean în eșalonul de elită a trecut sâmbătă, pe teren propriu, în etapa 9 a Diviziei A1, de SCM Zalău, cu scorul de 3-1 (25-17, 25-27, 25-21, 25-18), cele două adversare făcând rocada în clasamentul la zi.

Cele trei puncte acumulate de băieții antrenați de Marius Botea nu pot fi puse la îndoială de absolut nimeni, voleibaliștii băimăreni având cea mai completă prestație a actualei stagiuni. S-a remarcat în mod special Ramirez Pita, jucător care a adus în contul Știința Explorări 32 de puncte.

Cu toate că Știința Explorări era sub SCM Zalău în ierarhie, băimărenii au controlat realmente partida și și-au surprins adversarul prin diferitele combinații, însă și printr-o eficiență remarcabilă la capitolele preluare și blocaj. Partida trebuia, în mod normal, să se termine cu 3-0, setul cedat de băimăreni fiind decis în prelungiri, fiind singura răbufnire de orgoliu a echipei sălăjene.

Știința Explorări mai are de disputat două jocuri în acest an, ultimele confruntări ale turului. La Universitatea Cluj (14 decembrie, ora 19) și acasă cu campioana en-titre Arcada Galați (23 decembrie), obiectivul băimărenilor de la aceste partide fiind consolidarea actualei poziții.

• Știința Explorări Baia Mare: Santos 12 p (4 blocaje), Mesquita Campos 2 p (2 blocaje), Silvășan-Pașca 6 p (2 blocaje), David 7 p (2 blocaje), Cheagă 13 p (3 ași), Ramirez Pita 32 p (un blocaj), Bouleau (libero). A mai jucat: Breban. Antrenori: Marius Botea, Sorin Pop și Gheor­ghe Socaciu.

• SCM Zalău: Suarez Mendoza 9 p (un as, un blocaj), Taboada 1 p, Ana 7 p (2 blocaje), Pinto Cardoso 13 p (2 blocaje), Santana 9 p (un as, 2 blocaje), Vigil Gonzalez (1 blocaj), Mărieș (libero). Au mai jucat: Bartha 2 p (un as, un blocaj), Ionescu 15 p (un as), Stevanovic 1 p, Platon (libero). Antrenori: Rainer Vassiljev, Marius Lazăr.

• Au arbitrat: Andrei Savu și Cristian Șanta (Cluj-Napoca). Observator FRV: Corneliu Andrieș (București).

Rezultate etapa 9: Știința Explorări Baia Mare – SCM Zalău 3-1; SCMU Craiova – Steaua București 3-0; Unirea Dej – CSM Constanța 0-3; CSU Universitatea de Vest Timișoara – Universitatea Cluj-Napoca 3-1; CSM Corona Brașov – CSM Arcada Galați 3-0; Rapid București – Dinamo București (s-a disputat ieri).



Program etapa 10 (sâmbătă, 16 decembrie): Steaua București – SCM Zalău; Universitatea Cluj-Napoca – Știința Explorări Baia Mare (joi, 14 decembrie, ora 19); Arcada Galați – CSU Universitatea de Vest Timișoara; Dinamo București – CSM Corona Brașov; CSM Constanța – Rapid București; SCMU Craiova – Unirea Dej.