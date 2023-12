Cu blocurile noi sighetene e cam aşa…

S-a jubilat recent când cu darea în folosinţă a blocului ANL de la intrarea în Sighetu Marmaţiei. Sunt nişte nuanţe însă, pe care le lămurim cu primarul municipiului, Vasile Moldovan.

“Am predat recent blocul ANL, în sfârşit, sunt acolo 20 de apartamente şi 10 garsoniere. Nu s-a mutat încă nimeni, urmează să mobileze. La blocurile sociale din vecinătate, facem contorizare şi autorizări ISCIR. Avem probleme cu centralele termice, sunt foarte vechi, unele nu mai pot fi pornite. Am schimbat o mulţime de centrale şi la blocul ANL, la cele sociale deja avem două schimbate. Am reuşit şi aici să facem repartiţiile”, ne spune edilul. Întrebăm dacă blocurile sociale vor rezolva problema romilor iniţial evacuaţi, apoi lăsaţi în chirie din centru, din casele retrocedate. Doar parţial, ne spune, unii se mută, alţii rămân în chirie. Cei cu afaceri în centru, am zice noi, dat fiind comerţul înfloritor de ţigări din zona pieţei.

Pe de altă parte, saga blocurilor sighetene de la margine de oraş se apropie de sfârşit. S-a amenajat şi terenul viran dintre blocuri. Chiar dacă la momentul vizitei noastre erau semne de acces interzis, la blocul ANL un gospodar solitar ştergea ferestre, îşi pregătea mutarea. Blocurile cu pricina fuseseră începute încă din mandatul primăriţei Eugenia Godja, cu mai mult de zece ani în urmă.