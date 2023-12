Cum arată pregătirea unei parade?

Cumva, ştiam că oraşul Târgu Lăpuş îşi sărbătoreşte, an de an, eroii, pe 5 decembrie. În realitate, se petrece în prima zi de joi a lui decembrie. Anul acesta n-a făcut excepţie, parada lăpuşeană a avut loc pe 7 decembrie, pe o vreme nu foarte prietenoasă.

Am ajuns în zonă, cu (altă) treabă, cu câteva ore înainte. Ia ghiciţi cine dirija iar, de această dată traficul?

“Participăm cu zece autospeciale de intervenţie ale Primăriei, din cadrul SVSU. La care se adaugă Poliţia cu două maşini, Jandarmeria cu două autospeciale, staţia de pompieri Târgu Lăpuş cu trei autospeciale”, ne spune edilul Mitru Leşe, pe care îl găsim în lapoviţă, dirijând circulaţia şi pregătind ordinea paradei, maşinile, autospecialele. Ionel Bogdan – președintele Consiliului Județean Maramureș, alături de maestrul Grigore Leșe, de Rudolf Stauder – prefectul Județului Maramureș, Mitru Leșe- primarul orașului Tg. Lă­puș, Cristina Buda – primarul comunei Lăpuș, Viorica Maciuc – primarul comunei Băiuț, Gavril Ropan – primarul comunei Coroieni, Nicolaie Burzo – primarul comunei Groșii Țibleșului, Radu Trufan – vicepreședinte CJ Maramureș și de sute de maramureșeni au participat la slujba de pomenire a eroilor, iar ulterior au depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor din centrul orașului – un omagiu pentru cei care au plătit cu prețul vieții bucuria de a trăi într-o Românie unită. În data de 5 decembrie 1918, zeci de oameni s-au adunat în centrul orașului pentru a asculta mesajul Unirii primit de la Alba Iulia, pentru a se bucura împreună de înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, însă au fost întâmpinaţi de un pluton al gărzii maghiare din Regimentul 39 Debreţin, sosit în oraș (au rezultat 60 de morți și peste 140 de răniți).