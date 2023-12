La Value Centre Baia Mare, a avut loc cea de-a XII-a ediție a Galei frumuseții pentru copii, organizată de PlusTV Maramureș. Ca și în anii precedenți, a fost o explozie de gingășie, de culoare, spontaneitate și emoție, aduse în ambianța oferită de Value Centre din Baia Mare. Gala a aparținut celor 36 de copii selectați, cu vârste între 3 și 11 ani, care au ținut să-și arate talentul și dorința de a fi împreună cu alți copii de vârsta lor.

Nu a fost o muncă ușoară pentru juriu, alcătuit din specialiști în domeniul vestimentar, sau hairstiliști, din interpreți de muzică ușoară, foști concurenți, ziariști, sponsori. Fiindcă dorința organizatorilor nu a fost alta decât să demonstreze că toți copiii sunt frumoși și talentați. Sinceritatea, mirarea și inocența lor trebuie păstrate cu grijă. Ele aparținând doar acestei vârste și e bine să nu uităm că și noi am fost copii, iar această comoară neprețuită trebuie ocrotită și îmbrățișată cu dragoste.

Prin cele trei probe de concurs – spontaneitate, talent, ținută vestimentară – copiii au arătat, în fața unui public numeros, că sunt cea mai valoroasă resursă a lumii și cea mai mare speranță a ei pentru viitor. Că sufletul se bucură atunci când ești în preajma copiilor. Vă puteți închipui emoția părinților sau bunicilor, veniți să-i încurajeze și de multe ori mai mult încurcându-i!

Așa cum spunea și Mica Șvab, sufletul manifestării, omul bun la toate, de această dată și în postura de prezentator, alături de Constantin Chirazi, “Gala frumuseții pentru copii” nu este o competiție pentru frumusețe fizică, ci o competiție care să dea șansa copiilor să-și învingă timiditatea, să arate ce știu și ce pot, să învețe să intre în competiție cu alți copii, să înțeleagă valorile care să-i ghideze mai târziu, care să-i învețe să se bucure de succes, dar să știe și să se bucure de alți competitori. Să învețe să-și aleagă vestimentația, să aibă o ținută frumoasă, să-și controleze emoțiile.

E și normal ca emoțiile să te încurce, dar asta este frumusețea. Să vezi copii care au uitat versurile sau cântecul, uitându-se după părinți, iar aceștia dornici să-i ajute… Vă puteți imagina cum au arătat pe scena de concurs copii între 3 și 11 ani, îmbrăcați frumos, și care spuneau tot ce le trece prin cap, spre deliciul juriului și uimirea părinților, sau bunicilor!

Dar ca la orice concurs, cei mai talentați au fost desemnați câștigători.

• Miss și Mister TL Plus Maramureș au fost desemnați Sofia Ghenoiu (4 ani) și Vladimir Ciurte (4 ani).

• Mini Miss și Mini Mister Maramureș: Anda Marian (5 ani) și Ștefan Pintea (6 ani).

• Miss și Mister Baia Mare, Value Centre, locul I: Selena Micu (6 ani) și gemenii Aryan și Yanis Iacobini (8 ani); locul II: Azara Medan (7 ani) și Mateo Marchiș (5 ani); locul III: Maria Ciurcă și David Tankovics (7 ani).

• Miss și Mister Talent: Ariana Crainic (5 ani) și Tobyas Roman (5 ani).

• Premiul pentru Creativitate: Mateo Tomoiagă (11 ani).

• Premiul de Spontaneitate: Ioana Maiker (7 ani).

• Premiul de Originalitate: Cataleya Cozma (4 ani).

• Premiu Ținută fete și băieți: Carla Miclăuș (6 ani) și Tudor Ropan (5 ani).

• Premii speciale: Alesia și Irina Nechita; Anastasia Pintea, David Ropan.

Concursul a fost pigmentat cu momente muzicale, pline de emoții, susținute de tinerii artiști Alexandra Sorian – din Satu Mare, Iulia Burzo, Miruna Rațiu și Patrick Mureșan – din Baia Mare, Makar Bakuta și George Synzheryak – din Ucraina, precum și momente de dans cu Ștefania Ardelean și Bogdan Gănescu.

La înălțime au fost voluntarii de la Interact, Baia Mare.

Cea de-a XII-a ediție a Galei frumuseții pentru copii a premiat, de fapt, toți concurenții. Moșul, adică sponsorii, au adus cadouri pentru fiecare copil.

Felicitări echipei Plus TV, felicitări Value Centre și tuturor celor care au adus bucurie și daruri copiilor.

Evenimentul nu putea avea loc fără partenerii principali: Baia Mare Value Centre și Aramis, alături de sponsorii Rabelink Logistics România, ATP Tech Group, Cucubau, Sica Guard, Magazinul Fermierului, Wigmond, Royal-R, Fragus (doamna Lena Cozma), Fabrica de mobilă Daritex-Mob, Ceconii, Casa Perdelelor, Archor Studio, Agenția de publicitate Elsyline, Asociația Iubește Moroșenește, D&B Studio, Tupperware, Top Market, Morile Mătieș, Salon Heaven Studio și Woman Princess.

Partenerii media au fost Graiul Maramureșului și vasiledale.ro. Să fie sărbătoare pentru toți copiii!