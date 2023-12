Se caută altă finanțare, una europeană, pentru reabilitarea Casei Tineretului

În decursul celor 5 ani, de când a preluat Casa Tineretului din Baia Mare, administrația județeană nu a reușit să facă nicio investiție. Din contră, proiectul de reabilitare a stat ceva vreme la Compania Națională de Investiții, iar acum șeful administrației județene, Ionel Bogdan, a anunțat că se caută o altă finanțare, una europeană, pentru că la mijloc este vorba de fonduri consistente pentru schimbarea aspectului clădirii transformate în Centrul Cultural Maramureșul. La începutul acestui an, consilierii maramureșeni au aprobat noii indicatori tehnico-economici pentru reabilitarea fostei Case a Tineretului, valoarea estimată fiind de 114 milioane lei.

“Am fi putut face intervenții din fonduri proprii pentru reparații minimale, dar asta nu ar fi însemnat o redeschidere a Casei Tineretului, pentru că ea necesită intervenții majore din toate punctele de vedere pentru a putea deveni utilă pentru Baia Mare și Maramureș. După ce am refăcut documentația anul trecut, am depus proiectul pe Compania Națională de Investiții cu promisiunea de finanțare din partea CNI. Având în vedere situația dată cu compania blocată și pe plățile pentru proiectele aflate în derulare, având în vedere situația bugetului de stat, am căutat și alternative de finanțare având o valoare foarte ridicată”, a punctat președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan.

Prin urmare, documentația pentru reabilitarea Centrului Cultural Maramureșul a fost revizuită, iar aleșii județeni și-au dat acordul pentru noii indicatori tehnico-economici. Proiectul ar urma să fie depus acum pe Programul Operațional Regional.

“Vorbim de o clădire cu peste 8.500 mp utili, cu o sală de evenimente de peste 500 de locuri. Azi ea are doar 350 locuri, dar va fi mărită la 500, asta însemnând structuri suplimentare și lucrări extrem de importante pentru această clădire. Vorbim de schimbare geamuri, acoperiș, fațade, tencuieli, instalații, pardoseli, sonorizări, toate dotările necesare pentru ca cele două clădiri gemene să fie funcționale. Am modificat documentația, să fie eligibilă pe fonduri europene. Am lucrat mult pe partea energetică, să se încadreze în toate standardele europene. Pe Programul Operațional Regional va fi depusă cererea. Eu trag speranța că va fi finanțată din POR, la fel ca Palatul Administrativ și Policlinica 2, Clinica de recuperare a Spitalului Județean”, a adăugat Ionel Bogdan.