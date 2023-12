Lucrări pentru extinderea și modernizarea Ambulatoriului Integrat de la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare

Președintele CJ Maramureș, Ionel Bogdan, a declarat că s-a semnat contractul de lucrări pentru extinderea și modernizarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, alături de managerul Ludovica Rusu și antreprenorul care va executa acest proiect.

Proiectul are valoarea de 12,8 milioane lei, iar finanțarea este asigurată prin PNRR. În perioada următoare se va realiza proiectarea, cu o durată de 90 de zile, iar ulterior vor fi demarate lucrările de execuție, care se vor finaliza în termen de un an.

Prin implementarea acestui proiect se va construi un corp nou de clădire, ca extindere a ambulatoriului integrat existent, care va fi dotat cu echipamente specifice, moderne, cu tehnologie de ultimă generație și vor fi create trei specialități medicale noi în structura ambulatoriului: Cardiologie, Medicină internă și Endocrinologie. Astfel, numărul maxim de prezentări care poate fi realizat într-un an va crește datorită înființării celor trei cabinete noi, iar maramureșenii vor beneficia de servicii medicale la standarde europene.