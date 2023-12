HHC România, 25 de ani de transformare socială și angajament pentru copiii defavorizați

Cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înființarea Hope and Homes for Children (HHC) România, Ștefan Dărăbuș, președintele organizației, a subliniat impresionantele realizări în sprijinul copiilor defavorizați din țară. Cu un impact direct asupra a peste 67.000 de copii, HHC a reușit să redefinească peisajul social, marcând începutul unei noi alternative pentru copiii și tinerii vulnerabili. Prin reducerea semnificativă a numărului de copii în orfelinate – de la 100.000 la 1.777 în prezent – organizația a făcut pași hotărâți spre desființarea instituțiilor tradiționale și promovarea unor medii mai familiare pentru copiii abandonați. Cu sprijinul HHC, Maramureș este un exemplu elocvent, județul nostru rămânând fără orfelinate încă din 2012. Mai mult, de-a lungul acestor două decenii și jumătate, HHC România a construit 125 de case de tip familial, a introdus programul “Bursele DAR” pentru sprijin educațional și a închis direct 67 de orfelinate, promovând astfel o abordare centrată pe copii și încurajând integrarea acestora în comunitate. Remarcabil este și faptul că organizația a evoluat financiar, trecând de la dependența inițială de fonduri din Marea Britanie la o autonomie financiară crescută, cu aproximativ 80% din buget ce provine, în momentul de față, din donații și susținere internă.

• o privire nostalgică asupra trecutului…

La ceas aniversar, Ștefan Dărăbuș reflectă o privire nostalgică asupra celor 25 de ani de activitate ai organizației, subliniind rapiditatea cu care timpul a trecut și impresionând prin cantitatea de muncă și schimbare socială realizată în această perioadă.

„E o viață de om și parcă acum am clipit și, în momentul în care mi-am deschis ochii, au trecut 25 de ani. A fost o perioadă pe care nici eu nu îmi dau seama cum anume am putut s-o parcurgem așa de repede, dar în momentul în care mă uit în urmă văd că eram niște copii când am început lucrul cu organizația asta. Eram în studenție, am început prin 1998, chiar de când a venit colonelul Mark Cook și soția lui în Maramureș, de atunci am început să lucrez cu ei. Dacă ar fi o cifră pe care să o enunț în acest moment ar fi numărul de copii cu care am lucrat în mod direct, care sunt peste 67.000, e un mic oraș care, după acești 25 de ani, i-am ajutat și a fost o perioadă în care s-au întâmplat atât de multe și în viața mea personală, și în România, și în viața politică, și în cea administrativă, în ceea ce înseamnă sistemul de protecție a copilului. E cutremurător când mă uit în urmă”, a declarat Ștefan Dărăbuș, președintele HHC România, pentru „Graiul Maramureșului”.

• de la utopie la realitate

Referindu-se la implicarea în domeniul protecției copilului, președintele HHC România spune că ideea demarării unei astfel de organizații aici, în Maramureș, s-a conturat atunci când a observat situația dificilă a copiilor din sistemul de protecție.

„La vremea aceea, erau peste 100.000 de copii, în orfelinate, și din fericire colonelul Mark Cook, care începuse organizația Hope and Homes for Children în 1994, deci cu vreo patru ani înainte de a veni în România, a ajuns și în țara noastră, tocmai adus de imaginile alea oribile cu orfelinatele și copiii care trăiau în condițiile mizere. Am mers cu el la Cavnic, am fost la Sighet, în Baia Mare și, după aceea, decizia clară a fost să rămână și să începem să lucrăm”, a punctat în continuare președintele HHC România.

Ștefan Dărăbuș a descris, astfel, începuturile dificile ale eforturilor de reformare a sistemului de protecție a copilului. Colaborarea inițială cu autoritățile a părut utopică. Începând de la zero, organizația condusă de Dărăbuș a dezvoltat, în cei 25 de ani, 125 de case de tip familial și a închis direct aproape 70 de orfelinate.

„Părea o utopie că vrei să închizi orfelinatele, să faci un alt sistem. Atunci singurul sistem era cel al orfelinatelor, nu era niciun fel de serviciu alternativ. Am început de la zero și mă bucur că am reușit să dezvoltăm până acum 125 de case de tip familial și am închis aproape 70 de orfelinate, noi direct, fără cele pe care le-am închis indirect. Încet-încet, au început să se contabilizeze centrele de zi, centrele maternale, centrele de primire în regim de urgență, centrele de consiliere, centrele de tranzit pentru tinerii care ies din sistem”, a mărturisit Ștefan Dărăbuș.

• extinderea la nivel național

Proiectul HHC a început, așadar, în Maramureș și s-a extins la nivel național, cu accent pe închiderea tuturor orfelinatelor dintr-un județ înainte de a trece la următorul.

„De regulă, când intrăm într-un județ, stăm acolo până reușim să închidem toate orfelinatele de pe raza acelui județ și asta am făcut în Maramureș unde, în urmă cu 11 ani, în 2012, am închis ultima instituție. Și am făcut la fel și în alte județe din țară. Notabil e Iașiul, unde lucrăm acum, pentru că era considerat un județ extrem de dificil și e în continuare, cu o rată a sărăciei foarte ridicată și un număr foarte mare de copii aflați în orfelinate”, a explicat președintele HHC România.

După 25 de ani de implicare, Ștefan Dărăbuș recunoaște că există numeroase cazuri și situații care i-au lăsat o amprentă puternică în memorie și l-au marcat pe parcursul anilor. Aceste situații nu se limitează doar la contextul familial, ci se întâlnesc și în comunități marginalizate și în mediile de sărăcie extremă, unde copiii trăiesc în condiții de mizerie cruntă.

„Mai avem încă sute de mii de copii care supraviețuiesc în pungi de sărăcie, cum e Craica, Pirita sau Melodiei, ca să dau doar câteva exemple de la noi din oraș, dar astfel de pungi de sărăcie sunt în toată țara. Peste 1 milion de oameni de la noi din țară supraviețuiesc în pungi de sărăcie din România și sute de mii dintre ei sunt copii, copii care, acum, pe vremea asta, în timp ce noi stăm bine și frumos la căldură, ei nu știu cum să se încălzească, cum o să doarmă noaptea și ce-o să facă. E cumplit și, când te duci să vezi lucrurile astea în mod direct n-are cum să nu te afecteze”, a recunoscut Ștefan Dărăbuș.

• viitor îmbunătățit pentru copiii defavorizați

Deși numărul copiilor rămași în instituții de tip vechi este acum sub 2.000, comparativ cu cei 100.000 de copii de la începutul eforturilor, misiunea HHC România nu se află la final. Este proiectat un viitor pentru organizație, marcat de finalizarea procesului de închidere a instituțiilor pentru copiii defavorizați în următorii 2-3, maximum 4 ani.

„Acum, va urma o etapă a calității în care o să vedem cât de bune sunt serviciile astea noi, cum le fiabilizăm, cum le facem să fie cu adevărat în interesul copiilor astfel încât sistemul să fie chiar centrat în jurul nevoilor copiilor”, a concluzionat președintele HHC România.

Cu peste 62 de milioane de euro aduse în România în proiecte, HHC reprezintă un motor esențial al schimbării sociale și al îmbunătățirii condițiilor de viață ale copiilor defavorizați. Bilanțul celor 25 de ani ai HHC România arată că cele 125 de case de tip familial, 15 campanii de fundraising, 6 centre de zi, 2 centre maternale, 3 centre de primire în regim de urgență, 1 centru de consiliere, 10 apartamente de tip familial și 2 centre de tranzit reprezintă doar o parte a eforturilor extinse ale organizației de a oferi un viitor mai promițător copiilor care au nevoie de sprijin.