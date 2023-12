„Legea Zoicaș” dispare de anul viitor, dar apar alte modificări la legea pensiilor

Maramureșenii care intră în pensie de anul viitor nu vor mai beneficia de prevederile “Legii Zoicaș”. La 13 ani de la adoptarea ei, legea s-a “dizolvat”. Guvernanții au decis să elimine din noua lege facilitatea introdusă prin așa-zisa “Lege Zoicaș” care dădea posibilitate cetățenilor care au locuit cel puțin 30 de ani în localitățile afectate de poluare să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare. Condiția pensionării mai devreme era ca persoanele în cauză să fi locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate și pe o rază de 8 km în jurul acestor localități.

„Reducerea de 2 ani pentru cei din zona Baia Mare s-a scos din noua lege a pensiilor. Nu mai e valabilă acea prevedere, Legea Zoicaș, așa cum o cunoșteam noi”, a declarat directorul executiv al Casei Județene de Pensii Maramureș, Lucica Onea.

În noua lege a pensiilor vor exista patru tipuri de pensii: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia de invaliditate și cea de urmaș.

„Pentru pensia de limită de vârstă a rămas acel stagiu minim de cotizare de 30 de ani și maximum 35 de ani de cotizare. Pensia anticipată înseamnă că se poate ieși anticipat cu condiția să ai 35 de ani lucrați și vei beneficia de o reducere de 5 ani, dar această pensionare va fi penalizată cu cel mult 24% în func­ție de câți ani de anticipare dorește fiecare”, a adăugat Lucica Onea. Pentru celelalte tipuri de pensie, de invaliditate și de urmaș, condițiile sunt aceleași ca până acum.

Prin noua lege crește și vârsta de pensionare. Femeile nu se vor mai putea pensiona la 63 de ani, ci la 65 de ani, la fel ca bărbații, această creștere a vârstei standard de pensionare urmând să se facă treptat până în 2035. Potrivit noii legi, femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei de pensionare astfel: cu 6 luni pentru primul copil, cu un an pentru doi copii, cu un an și șase luni pentru trei copii, cu doi ani pentru patru copii, cu doi ani și jumătate pentru cinci copii, cu trei ani pentru șase copii și cu trei ani și jumătate pentru șapte copii și peste.

Oficialii Casei Județene de Pensii Maramureș au mai arătat că, din 1 ianuarie 2024, se vor aplica doar două articole din noua lege a pensiilor. Restul prevederilor intră în vigoare abia din septembrie 2024, inclusiv majorările de sume.

„Unul este articolul 84, cu referire la valoarea punctului de pensie care va crește cu 13,8% și va ajunge la valoarea de 2.032 lei din ianuarie. De asemenea, articolul 127 care se referă la contestațiile deciziilor pentru care este prevăzut un termen de 45 de zile de la comunicare. Pe legea veche era de 30 de zile. Celelalte articole vor intra în vigoare în septembrie 2024 conform noii formule de calcul. Până atunci instituția noastră va trebui conform normelor să introducă în aplicația informatică și adeverințele pe care nu le-am luat în calcul, prevăzute în noua lege. Sperăm ca în septembrie totul să fie finalizat și să putem pune în practică această lege, noile prevederi”, a adăugat Lucica Onea.

Cea mai importantă modificare este legată de formula de calcul.

„Cuantumul pensiei va fi egal cu valoarea punctului de referință ori numărul total de puncte. Această valoare a punctului de referință este egală cu valoarea punctului de pensie care este dat prin lege la începutul anului de legea pensiilor. Pentru anul viitor va fi 2.032, valoare care se împarte la 25 și rezultă o valoare a punctului de referință pentru anul viitor de 81 lei. Această valoare se va înmulți cu numărul total de pensii. Înseamnă numărul de puncte contributive pentru toată activitatea persoanei respective, plus punctele stabilite de lege și punctele asimilate necontributive. Punctele asimilate sunt cele prevăzute și în stagiile asimilate, studiile superioare la zi, armată etc. Aceste puncte de stabilitate se vor acorda celor care au o contributivitate realizată peste 25 de ani și astfel se vor da 0,5 puncte între 26 și 30 de ani, se vor da 0,75 pe an pentru 31-35 ani și un punct pntru cei care au de la 36 de ani în sus”, a mai spus Lucica Onea.