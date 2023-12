Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”

Duminică, 17 decembrie 2023, a Sfinţilor Strămoşi după trup ai Domnului, când se citeşte Sfânta Evanghelie cu Pilda celor poftiţi la cină, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcoplă „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea unui sobor alcătuit din slujitorii sfântului locaş de închinare.

„Mai este o săptămână până la praznicul Nnaşterii Domnului. Iată, suntem în duminica premergătoare, numită a Sfinţilor Strămoşi după trupă ai Domnului, duminica a XXVIII-a după Sfintele Rusalii, şi la sfânta noastră Catedrală Episcopală „Sfânta Treime” se intensifică programul care este tradiţional în Postul Crăciunului, mărturisirea credincioşilor şi împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului, în număr foarte frumos, colindele care au început încă de la Sfântul Ierarh Nicolae, şi în seara aceasta avem concertul tradiţional de Crăciun, pe care îl dăruim băimărenilor şi care adună patru coruri: Corul „Doxologia” al Catedralei noastre Episcopale „Sfânta Treime”, Corul „Arhanghelii” al preoţilor din Eopiscopia Maramureşului şi Sătmarului, Corul „Sfântul Ioan Damaschin” al Domeniului de Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” şi Corul „Angelli” al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare. Duminica aceasta Domnul şi Stăpânul nostru ne cheamă la Cina Sa. Ne invită să luăm parte la bucuria şi la ospăţul duhovnicesc, aşa cum a făcut-o Dumnezeu întotdeauna încă de la începutul lucrării mântuitoare a neamului omenesc. În vremurile de pe urmă ne-a chemat la Cina Fiului de Împărat, însă omul şi libertatea lui, folosită în mod abuziv şi greşit, poate să refuze învitaţia lui Dumnezeu. Şi în acest fel, o invitaţie onorantă, pentru ca să fii invitat de un împărat este foarte onorant, o invitaţie onorantă devine un refuz dezonorant pentru cei ce au refuzat să participe. Ni se întâmplă şi nouă. Actualizând, Evcanghelia aceasta este o Evanghelie a pretextelor. De foarte multe ori , când clopotele bisericilor ne cheamă la Ospăţul Euharistic, la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, avem o mulţime de pretexte ca să nu ajungem la timp şi chiar să nu participăm, pierzând în acest fel bucuria de a petrece împreună cu Dumnezeu, de a fi împreună cu Hristos, de a avea bucuria de a fi la masă cu Mirele, care este Mirele Bisericii. Şi atunci, ne privăm de darurile pe care le oferă Dumnezeu. Suntem în perioada premergătoare şi se cuvine să luăm aminte la ceea ce ne transmite Mântuitorul în Sfintele Evanghelii ca să putem să luăm parte şi la ospăţul exhatologic şi la Cina care va avea loc în Împărăţia lui Dumnezeu, deoarece, ascultându-L pe Mântuitorul, unul dintre participanţi, care era un participant nobil, care era un fruntaş al lui Israel, a rostit atât de frumos: „Fericit este cel va prânzi în Împărăţia Cerurilor”, adică cel ce va beneficia de o invitaţie pentru veşnicie de a fi împreună cu Dumnezeu, împreună cu Fiul Său la Ospăţul şi Cina Fiului de Împărat în slava şi lumina Presfintei Treimi în Împărăţia lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Protos. Serafim Bilţ, eclesiarh, Pr. Viorel Bud, Pr. Florin Hoban, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului, Pr. Adrian Morar, referent social, Pr. Ionuţ Pleş, Pr. Dr. Valeriu Vana, responsabilul Agenţiei „Pererinul Creştin”, Arhid. Vlad Verdeş, inspector pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Diac. Vlad Nechita, Diac. Vasile Petru Bud, Diac. Alexandru Cupşinar, Diac. Ionuţ Hotico.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de Prof. Paula Bondre.

S-au rugat împreună cu credincioşii deputatul Călin Bota, Anca Minodora Costin Hendea, secretar de stat la Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Şanse, alte persoane politice.

Cuvântul de învăţătură

„Mai este o săptămână, adică 7 zile, până suntem exact în ajunul sărbătorii Naşterii Domnului şi ne pregătim, noi, creştinii, cu multă luare aminte, cu multă silinţă, cu sporită rugăciune, cu participare mai frecventă la sfintele slujbe, pentru ca să putem primi darurile praznicului Naşterii Domnului. Care sunt darurile? În primul rând bucuria. Bucuria vieţii, cu credinţă în Dumnezeu. Bucuria unei vieţi care are drept finalitate nemurirea şi Împărăţia lui Dumnzeu aduse pe pământ de Iisus Hristos, Fiul Său. Apoi pacea care se cuvine să se instaleze în inimile noastre şi pe care s-ar cuveni să o înfăptuim, să lucrăm pentru ea, să ne rugăm, acolo unde n-o putem promova noi, că nu depinde de noi. Aşa cum face Biserica în fiecare Liturghie, se roagă pentru pacea dintre oameni în fiecare ţară, pentru pacea dintre neamuri şi popoare. Ne rugăm acum pentru încetarea războiului din Ucraina şi pentru pace în Ţara Sfântă. Biserica rabdă, tace şi se roagă. Asta este menirea ei şi are credinţă şi nădejde că Dumnezeu aude rugăciunile şi, când va socoti, le va şi împlini. Aşa ne pregătim pentru sărbătoarea Crăciunului… Să ne ajute Dumnezeu ca, prin valorile pe care le avem, credinţa pe care o mărturisim, Hristos Lumina lumii, Maica Domnului, Sfinţii, sărbătorile noastre creştine, colindul sfânt şi bun, tot ce însemnează sufletul românesc, tradiţiile noastre sfinte, să ne ajute să ne salvăm ca neam în secolul în care am intrat, pentru că dacă pierdem Lumina lui Hristos şi Evanghelia, deoarece numai prin Evanghelie se poate salva lumea şi se poate instaura pacea pe pământ, Evanghelia lui Hristos. Să ne ajute Dumnezeu ca să păşim pe această cale şi să intrăm la ospăţul euharistic!”

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”