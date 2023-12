Tezaur din Coruia, la Muzeul de Ştiinţele Naturii din Viena de un secol!

Ne tot lamentăm cum ne ţin ruşii tezaurul, dar am mai găsit o mostră de “ajutor sublim dezinteresat”, de la alţi recenţi “prieteni” ai României. Aflăm că un mic tezaur, străvechi însă, datat cu 1.100 de ani înainte de Christos, a fost găsit în Coruia şi este la Muzeul de Ştiinţele Naturii din Viena.

Primarul Emilian Pop, de altfel cu origini în Coruia, a aflat şi…s-a dus să-l vadă. “Sunt meşterite în epoca târzie a Bronzului. Locului îi zice La Tâlhăreasa, era locul unde se retrăgea satul în caz de invazii. Aşa cum există peste Gutâi, Susani şi Josani. Era pădure, era izvor, se putea trăi o vreme acolo, în linişte. Interesant e că nu e aur brut, ci podoabe fine de aur, lucrate, meşteşugite. Sunt piese de tezaur ce au fost descoperite înainte de 1.900, în vremea Austro – Ungariei, le-au dus la muzeul lor. Am fost, le-am văzut, sunt alături de alte piese din Ardeal, gen lanţ de aur din Toteşti de lângă Haţeg, de aproape un metru lungime. Lanţul de aur din Coruia are zale delicate şi un pandantiv sub formă de semilună”. Şi ni le arată, în catalogul muzeului.

De asemenea, ne spune Emilian Pop, ba ne reamintim şi noi discuţiile pe care le au fostele ţări colonialiste şi marile lor muzee cu ţările de unde au cărat de la sarcofage şi mumii la tezaure, La British Museum din Londra se află cel mai vechi cuptor de topire a metalelor din lume…dus acolo de la noi, din Alba. Evident, am fost să căutăm locul, La Tâlhăreasa. Cât pe ce să-l găsim, am fost la zeci de metri de el, pe calea cea bună cum ar veni…