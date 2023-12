Vicecampioana ediției precedente va evolua în Grupa C

În Grupa C de la Cupa Minerul la futsal a fost repartizată vicecampioana de anul trecut, Rechinii Baia Mare. Partenerii acestora de întrecere în prima fază a competiției mai sunt FC Diflora Baia Mare, Dr. Brown’s și Galacticii. Noutatea în Grupa C o reprezintă Galacticii, echipă coordonată de fostul jucător de la Vaslui și FCSB – Paul Papp, actualmente sub culorile celor de la Petrolul.

Componența Grupei C

• Rechinii: Ioan Marian Hicea, Zsolt Villand, Alexandru Ignat, Lorand Lang, Mark Denis Parnău, Bogdan Bușică, Tudor Silviu Balmoș, Ionuț Smical, Răzvan Mărieș. Oficiali: Vlad Ioan Asăujan, Călin Farcaș, Daniel Mițicuș.

• FC Diflora Baia Mare: Darius Mihuț, Darius Ponde, Ovidiu Hoban, Sorin Șerban, Casian Bere, Andrei Șchiop, Rareș Babiciu, Sergiu Martiniuc, Kostya Panin, Sorin Brașovan, Andrei Moldovan, Bogdan Faur. Oficiali: Florin Ioan Dărăban, Dorin Silviu Oană, Vlad Șchiop.

• Dr. Brown’s: Sorin Bichiri, Călin Borota, Alexandru Botoș, Lenard Fântână, Vlăduț Gherman, Bogdan Grigorie, Adrian Malinetescu, Florin Malinetescu, Cornel Melega, Andrei Orosz, Paul Szentlaszloi, Alin Telcian. Oficiali: Vasile Viman, Dorin Saraz, Daniel Gheighiș.

• Galacticii: Raul Papp, Mario Papp, Paul Papp, Alexandru Papp, Alexandru Sinchevici, Emanuel Negru, Darius Mureșan, Horațiu Sătmar, Cristian Costin, Florin Blaj, Cătălin Vaida, Paul Mureșan. Oficiali: Adrian Hoza, Rebeca Negru, Mihaela Papp.