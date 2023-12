Pârtia Olimpică a avut 135.000 de turişti în două sezoane!

Motive de bucurie pentru borşeni, acum, la doi ani de la deschiderea oficială a pârtiei şi telegondolei de pe masivul Rodnei. În toată această perioadă, administraţia locală nu a stat cu mâinile în sân şi a reuşit mai multe omologări ale traseelor la Federaţia Internaţională de schi.

Aceste lucruri au condus, automat, şi la un aflux de turişti. Numărul acestora e din ce în ce mai mare, pe an ce trece. „Pârtia Olimpică de schi de la Borșa a împlinit 2 ani de când a fost inaugurată oficial. Suntem cu doi ani mai aproape de a concretiza «Visul unei olimpiade de iarnă», dorință cu care, în urmă cu 80 de ani, a fost construită și inaugurată pârtia. Am visat și am muncit alături de o echipă la fel de ‘nebună’ ca mine și la ceas de bilanț, asta înseamnă 135.000 de turiști în cele două sezoane, 3 autorizări de la Ministerul Turismului și 8 omologări de la Federația Internațională de Schi (FIS)”, a spus Ion Sorin Timiş, primarul oraşului Borşa.