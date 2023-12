Poetul și dormitorul reginei

Poetul Marin Sorescu numea luna decembrie, începând cu ultima jumătate a veacului trecut, drept una tragică pentru literatura română. Dacă ne gândim la Nicolae Labiș și Nichita Stănescu, care au plecat în veșnicia poeziei românești în această lună de iarnă, ea își merită definiția soresciană. Când formula această definiție, Marin Sorescu nu știa că va spori tragedia lunii decembrie cu propria lui moarte, întâmplată în 8 decembrie 1996, la patru decenii după accidentul fatal al lui Labiș. Dacă Nichita Stănescu și Marin Sorescu, amândoi invitați de onoare ai Deseștiului, în ani diferiți, fac parte din biografia mea, Labiș face parte, prin destinul frânt al legendei.

Din păcate, opera și numele poetului sunt ocolite de noua generație de scriitori. Și totuși se mai află voci critice care se apleacă asupra acestui fenomen poetic redutabil. Criticul literar Răzvan Voncu, cu o viziune lucidă asupra timpului în care a creat Labiș, ni-l prezintă pe copilul teribil al poeziei românești ca un spirit poetic abisal, însetat de absolut. Labiș era ispitit în egală măsură de spiritul colectiv al revoluției, dar și de cel metafizic al poeziei. Doar în câțiva ani, șase ar fi la număr, tânărul răzvrătit a dat dovadă de un curaj estetic care anticipează o epocă de mare poezie românească. Am numit generația lui Nichita Stănescu.

Despre Labiș trebuie să vorbim ca despre un poet de excepție. Din stirpea lui Arthur Rimbaud, cu care se aseamănă („Evocarea mea frățească, încâlcit ștrengar Arthur”). Amândoi au părăsit literatura la 21 de ani. Francezul pentru rosturi lumești și aventură, pruncul din Mălini plecând în moarte. Despre Labiș mi se pare potrivit să discutăm la nivelul stilului poetic, al ideilor răzvrătite și mai puțin despre aburul politic. Ce putea discerne sufletul unui adolescent din vălmășagul acelei lumi în care a trăit vulcanicul poet? În contextul reprimării revoluției maghiare și a bolșevismului neterminat din România, Labiș a fost privit cu ochi răi de puterea de atunci. De aici varianta accidentului cu tramvaiul, ca o tentativă de asasinat. Ca o premoniție pentru albatrosul ucis.

Nu uit că în acel context, din anul 1956, și sigheteanul Alexandru Ivasiuc a plătit atitudinea lui cu ani de temniță grea. Și cu domiciliul forțat prin Balta Brăilei. Într-o împrejurare nordică, în casa avocatului Gheorghe Buzatu, de față fiind și pictorul și poetul Gheorghe Chivu, Ivasiuc ne-a spus că nu era străin de neliniștile poetului din Mălini. Încă din tinerețea mea literară, pe Labiș l-am asociat cu spiritul libertății. Cu spiritul adâncurilor. Cu râvna de a nu fi strivit de poverile dogmei. Pentru mine, Labiș a rămas spiritul poeziei tinere, care a țâșnit din proletcultism, cu mare folos pentru devenire valorică a poeziei românești. Nicolae era de o maturitate surprinzătoare. Dovadă stă poezia lui, dar și scrisorile adresate părinților.

Așa am aflat că făcea fân pe Plaiul Bătrân, dar i-a fost dat să doarmă și în patul reginei. Dintr-o tabără literară de la Sinaia, scrie părinților: „Locuiesc în castelul Foișor, unul dintre cele trei castele ale dinastiei regale. Când regele Carol I a murit la Peleș, castelul a fost părăsit de Ferdinand, care, din superstiție, și-a clădit un altul, Pelișor. Când a murit și Ferdinand, Carol al II-lea și-a clădit Foișorul, castel în care locuiesc eu acum. Am o cameră foarte bună – dormitorul reginei – cu baie, cu patul regal, cu fotolii, cu monumentalul birou, cu aer distins, sobru, magnific.”

Astăzi, 22 decembrie, se împlinesc 67 de ani de când pasărea cu colț de rubin l-a dus pe tânărul genial pe alte tărâmuri. Dar legenda lui a rămas. Labiș trebuie descoperit de cei care acum au vârsta lui. Arderile sale lirice îl definesc ca deschizător de drumuri în poezie. Autenticitatea căutărilor lui este suficientă pentru a-i rezerva un loc de gală în istoria literaturii postbelice. În studenția mea bucureșteană, m-am bucurat de prietenia poetului Gheorghe Tomozei, din generația lui Labiș. El îmi spunea că poetul din Mălini este primul poet român dizident. Labiș a anunțat o pauză între poezie și ideologia zilei.

Astăzi este 22 decembrie! Zău, nu-l uitați pe poetul Nicolae Labiș!