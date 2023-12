Retrospectiva tineretului maramureșean: ecouri și evenimente din 2023 (I)

În prima jumătate a anului 2023, tinerii din Maramureș au continuat să impresioneze prin inițiativele și realizările lor în domenii diverse, de la educație și cultură până la tehnologie și afaceri. De la aspirații academice ale unor elevi talentați, precum Sara Anițaș, la prezentarea lucrărilor de artă a sute de elevi în cadrul unui eveniment de amploare în Baia Mare, și până la performanțe muzicale la Eurovision, tineretul maramureșean și-a consolidat prezența și influența în comunitate. În același timp, inițiativele de afaceri și proiectele de dezvoltare personală au subliniat potențialul inovator și dorința de progres a noii generații.

• de la ambiții academice la lumina reflectoarelor Eurovisionului

Am început anul cu Sara Anițaș, elevă pe atunci în clasa a XII-a la Colegiul Național “Mihai Eminescu” Baia Mare, care se pregătea de admitere în în­vă­ță­mântul superior. Ținta ei era Statele Unite ale Americii motiv pentru care a aplicat la cinci mari universități de peste ocean cu obiectivul clar de a aprofunda acolo, vreme de patru ani, specializarea Studii internaționale.

În februarie, lucrări constând în afișe, eseuri, clipuri video a peste 600 de elevi care învață în 75 de unități de învățământ din Maramureș au fost expuse, la sediul Galeriei de Artă Baia Mare, la cel al Inspectoratului Școlar Județean și la Casa Corpului Didactic. Acestea au fost realizate cu ocazia Zilei Internaționale a Nonviolenței în Școală, în cadrul proiectului „Mesajul meu antiviolență”, cuprins în graficul campaniei „De la tineri pentru tineri”.

Glad Condor, Alin Dunca, David Dragoș și Czol Laszlo sunt cei patru tineri băimăreni care, în 11 februarie, au urcat pe scena Eurovision pentru a participa la Selecția Națională. Ei formau trupa recent înființată “Ocean Drive”, iar piesa care a cucerit juriul a fost “Take you home”.

• tehnologie, justiție și dialog inter­con­tinental

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie s-a numărat printre cele 10 unități de în­vă­ță­mânt din țară incluse în ediția a V-a a proiectului „Meseriașii viitorului vor lucra cu imprimanta 3D”. Acestea participă la noi cursuri de imprimare 3D și robotică în licee, prin campania 3DUTECH.

Tinerii din Sighetu Marmației au avut parte în februarie de o zi specială. Aceștia s-au întâlnit cu judecătorul Cristi Danileț, cunoscut pentru implicarea sa în ceea ce privește educația juridică în unitățile de în­vă­țământ.

La mijlocul lunii februarie, la centrul comunitar ROUA din Baia Mare, reprezentanții YMCA România au avut bucuria de a purta un dialog despre lucrul cu tinerii din țara noastră cu doi cercetători din Japonia: Teppei Aoyama, profesor la Universitatea Bunkyo și vicepreședinte YMCA Japonia, și Tatsuhei Morozumi, profesor asociat la Universitatea Nihon Fukushi. Musafirilor le-a fost prezentat felul în care se lucrează cu tinerii în România.

• scenă, robotică și modă

O nouă ediție a festivalului contemporan pentru tineret “Acting” a revenit în format fizic în martie – aprilie, pe scena Teatrului Municipal Baia Mare. În acest an, au fost înscrise 13 trupe de liceeni, opt din țară (București, Brașov, Cluj (două), Satu Mare, Arad, Bistrița, Huedin) și cinci din Maramureș (una din Sighet plus patru trupe din Baia Mare), totalizând 138 de tineri-actori.

“Omega Core”, echipa Colegiului Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, a participat, în martie, la București, la concursul internațional de robotică First Lego League – divizia Challenge. A fost prima echipă din Maramureș care a participat la o astfel de competiție care încurajează elevii în practicarea activităților STEM printr-o abordare practică, distractivă și captivantă.

Tânăra băimăreancă Renata Mihaly a expus în martie una dintre ținutele create pentru lucrarea sa de licență în celebra revistă “A-list Magazine by Andreea Esca”. Colaborarea s-a datorat unui alt tânăr talentat originar din Baia Mare, fotograful Bogdan Petrice.

• perspective diverse

Reprezentanți ai Centrului „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” (Laserul de la Măgurele) au lansat la Sighetu Marmației proiectul „Smart Kids”, destinat copiilor din clasele I-IV din țările riverane Dunării.

După 12 ani petrecuți în Canada, tânărul băimărean Eduard Soponar a decis să se restabilească în România găsind aici un mediu de afaceri mai prielnic și progresiv. Este CEO și fondator la The Connecter, o aplicație financiară descentralizată care aduce criptomoneda în lumea reală.

Marți, 2 mai, de Ziua Națională a Tineretului, voluntarii Asociației DEIS au ales să sărbătorească la Centrul de Tineret al Direcției Județene de Sport Maramureș, organizând două evenimente pentru tineri: Garden Games și Karaoke Party.

Tinerii și copiii din Maramureș s-au bucurat și vara aceasta de tabere școlare pe litoral, găzduite în centrele de agrement ale Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța. Seriile de tabără s-au desfășurat în intervalul 18 iunie – 12 septembrie, în Eforie Nord, respectiv Eforie Sud.

• activități estivale

40 de copii și tineri au participat gratuit, între 31 iulie și 11 august, la două săptămâni de activități nonformale găzduite de Centrul Educațional Firiza și coordonate de Ioana și Adrian Hochia de la Asociația “Mansio”, în cadrul proiectului “Alerg să-mi colorez vara”.

Asociația Rotaract Club TEAM Baia Mare alături de Rotary e-Club of Global Peace and Leadership au organizat în iunie, în Baia Mare, ediția aniversară de 10 ani a proiectului internațional Rotaract Global Model United Nations. Evenimentul a reunit 30 de copii care au reprezentat țările membre ONU și au dezbătut subiecte ce au promovat pacea între popoare.

Asociația “Artspot” Baia Mare a organizat în lunile iulie și august tabere pentru elevii de toate vârstele. În cadrul taberelor au fost organizate diferite activități: ateliere de improvizație teatrală, jocuri vesele pentru exersarea atenției, jocuri antrenante pentru îmbună­tățirea memoriei, jocuri teatrale de echipă, ateliere de vorbire și dicție, ateliere de mișcare scenică. (va urma)