Viceprimarul din Sighet „le-a adus” copiilor filmul Singur acasă!

Sute de copii au vizionat, împreună cu viceprimarul Sighetului, un cunoscut film ce rulează, de obicei, în preajma sărbătorilor de iarnă. Veselia, bună dispoziţia, toate au fost la ele acasă pe durata vizionării peliculei. În sală a fost prezent şi Moş Crăciun.

“Niciun Crăciun fără filmul Singur acasă! Scrisorile voastre, dragi copii, au fost citite și Moș Crăciun a adus în oraș și în acest an, filmul Singur Acasă. Voi de câte ori ați vă­zut filmul «Singur acasă»? Pentru mine cred că asta a fost a 20-a oară, însă cel mai tare m-am distrat acum pentru că l-am vizionat în compania a peste 300 de copii care s-au distrat copios. După ce ne-am asigurat că fiecare copil are popcorn și că este înscris la tombolă, astfel încât să vină și Moș Crăciun, am început vizionarea, iar cinematograful a răsunat de răsete, voie bună, dar și suspans pentru aflarea câș­tigătorilor tombolei. Dragi copii, bucuria voastră este și bucuria mea și cu siguranță vizionarea acestui film împreună cu voi va fi o amintire dragă mie. Mă bucur că și în acest an am reușit să fac posibil ca Moșul să aducă filmul Singur acasă II pentru toți copiii pasionați de film din oraș. Azi toți am fost Kevin! Sărbători fericite tuturor!”, a spus Daniela Oniţa-Ivaşcu, viceprimarul din Sighet.