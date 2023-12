Colinde din străbuni, „modernizate” şi cântate de MA RA MU în Baia Mare

Grupul MA RA MU va colinda a doua zi de Crăciun, în 26 decembrie, de la ora 19, la ATP Tech Center din Baia Mare. MA RA MU este format dintr-un colectiv de artiști, al căror proiect este inspirat de cântecele și poveștile din locul natal, Maramureș. Grupul este format din surorile Hojda (Ligia, Maria, Flavia, Francesca), Iuliu Augustin, frații Pavel & Corneliu Ulici și Sergiu Cătană. Colindele grupului pot fi ascultate şi pe canalul propriu de YouTube.

“Am colindat prin vârste, am înțeles semnificațiile și esența vechilor tradiții, iar acum, am șters de praf cutiuțele în care am adunat cele mai frumoase cântece pe care le-am auzit la pă­rinți și bătrâni, pentru a le integra și a le reda într-o formă nouă, potrivită fiecăruia dintre noi”, au spus cei de la MA RA MU.

Proiectul a luat naștere în urmă cu trei ani, iar în ultimii doi ani, au lansat două EP-uri de colinde ’’Bun gând I’’ și ’’Bun gând II’’, colecția ’’ Feel The Earth Together’’ împreună cu Ma Ra Mi și single-ul ’’Cât îi Maramureșu’’.

„Muzica unește oamenii, Crăciunul unește familia. Deși fiecare dintre noi are proiectele lui separate, sărbătorile de iarnă ne găsesc mereu împreună. Astfel, s-a creat contextul perfect care a dus la «Seara de vorbe și colinde» primul video înregistrat în urmă cu trei ani. În 2021, din dorința de a duce totul mai departe, s-a născut conceptul MA RA MU. Am lansat EP-ul «Bun gând» și am spus povestea fiecărui colind, printr-o succesiune de cinci videoclipuri. În 2022 s-a concretizat următorul volum al EP-ului, «Bun gând II». Ne-am dorit ca atmosfera sonoră a vocilor noastre, completată de cea vizuală, să împletească cele 2 lumi: cea contemporană și cea arhaică. Fiecare detaliu a fost ales pentru ca vechiul și noul să se îmbine într-un mod firesc și natural, iar fiecare alegere pe care am făcut-o a fost gândită în așa fel încât să existe unitate. Dorința noastră este să transmitem mai departe cântul”, au adăugat cei de la MA RA MU.

Din MA RA MU fac parte: Pavel Ulici – actor și muzician. El consideră că „muzica și actoria sunt instrumentele potrivite pentru el, prin care să își exprime gândurile, emoțiile și personalitatea”; Ligia Hojda – artist independent (songwriter și interpret), își compune propriile piese în colaborare cu alți artisti. A fost semifinalistă la Vocea României 2014. ‘‘Pentru mine, muzica e cea mai frumoasă formă de artă prin care poți să te exprimi, e în interiorul nostru și în jurul nostru. E și o formă de terapie străveche care îl ajută pe om să călătorească prin viață’’; Alexandra Maria Hojda, muzician, songwriter, interpret, „cântă și ne descântă încă din fragedă pruncie”. De-a lungul timpului a colaborat cu diferiți artiști, iar în prezent cântă cu Thy Veils, Daniel Dorobanțu, TM Groove, Lucifer-A Rock Opera; Sergiu Cătană, muzician, interpret, instrumentist percuționist se caracterizează ca stil prin „ruperea conceptelor predefinite lăsând loc celor noi să se contureze. Motto: Ce a fost are să mai fie, ce are să fie… fie!”; Flavia Hojda este actriță și interpret. Cei mai mulți o cunosc ca protagonista filmelor „Selfie” și „Selfie 69”. A absolvit facultatea de teatru la UNATC; Iuliu Augustin, lucrează în industria IT în zona de management, iar muzica reprezintă pentru el un aliat cu ajutorul căruia se transpune într-o altă realitate decât cea cotidiană și evidentă; Francesca Hojda este interpret, songwriter și studentă la Facultatea de Istorie. A studiat muzică timp de 12 ani de-a lungul cărora a participat și la concursuri sau show-uri tv printre care X Factor și Vocea României Junior; Corneliu Ulici – actor și cântăreț, a fost cunoscut de publicul larg mai întâi ca membru al trupei de băieți BLISS, apoi pentru rolurile sale în filme românești și străine, voice-over, sau ca prezentator TV.

Costumația trupei este realizată de Andra Clițan, designer MA RA MI – colecția de vară (Feel the Earth. Together) este o celebrare a culturii românești și conține 10 articole unice, cusute cu meticulozitate și dragoste în Maramureș.