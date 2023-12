Sfânta Liturghie Arhierească la biserica „Naşterea Domnului” Baia Mare

Duminică, 24 decembrie 2023, duminica dinaintea Naşterii Domnului, a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în biserica „Naşterea Domnului” din municipiul Baia Mare, cu ocazia sărbătoririi anticipate a hramului, în prezenţa unui mare număr de credincioşi.

„Am revenit la biserica „Naşterea Domnului”, a doua cea mai mare biserică din municipiul Baia Mare, de pe strada George Coşbuc, în vecinătatea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare, biserică ce-şi sărbătoreşte întotdeauna hramul anticipat. Am făcut o tradiţie în a sărbători hramul anticipat, deoarece de praznicul „Naşterea Domnului” suntem la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Venim să facem o bucurie credincioşilor din această parte a oraşului, o parohie de mărime medie, după parohiile din municipiul Baia Mare, are peste 7.000 de credincioşi şi sunt trei părinţi slujitori: Părintele Vasile Augustin, fost vicar eparhial, Părintele Sorin Donca şi Părintele Nicolae Tira. Biserica a fost ctitorită ca parohie, înfiinţată în 1990, ca o necesitate pastorală, iar lucrările la biserică au durat un deceniu, din 1990, până în 2010, deci pe parcursul a două decenii. În 2012, august 28, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian, am sfinţit biserica, fiind a doua biserică din municipiul Baia Mare sfinţită, şi, spre bucuria credincioşilor prezenţi atunci şi de atunci şi până acum, biserica este o binecuvântare şi o înălţare către Dumnezeu închinată praznicului Naşterii Domnului, a fost şi ca un fel de dar făcut lui Dumnezeu pentru naşterea libertăţii poporului român şi pentru renaşterea şi pentru reînvierea credinţei şi a tradiţiilor noastre sfinte. De altfel, în Maramureş, colindele noastre sunt cele mai diversificate şi cele mai frumoase, împreună cu portul şi cu tradiţiile strămoşeşti, cu graiul, cu toate obieceiurile pe care le au maramureşenii, care se intensifică în această bucurie a praznicului Naşterea Domnului. De aceea, astăzi am fost împreună în rugăciune, în reuniune, sărbătorid hramul anticipat, am colindat şi am mulţumit lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le-a revărsat asupra păstorilor de suflete, asupra ctitorului bisericii, Părintele Vasile Dodea, împreună cu familia dânsului, Consiliului Parohial, care s-a ostenit şi toţi dreptcredincioşii care au jertfit pentru înălţarea acestei biserici cu dimensiuni de catedrală. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Pr. Dr. Vasile Augustin, paroh, vicar administrativ emerit, Pr. Sorin Donca, Pr. Nicolae Tira, Pr. Vasile Dodea, ctitor, Pr. Drd. Adrian Dobreanu, paroh în Săcălăşeni, responsabil media on line, Pr. Vasile Fodoruţ, inspector eparhial social, Arhid. Teoldosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedraleri Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Teologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, iar la proceasnă a cântat solista de muzică populară Diana Topan.

Cuvântul de învăţătură

„Duminica în care ne găsim este anticamera, propriu-zis, a praznicului Naşterii Domnului. Toţi cei care suntem legaţi de sfânta biserică şi am ţinut legea lui Dumnezeu şi rânduiala noastră sfântă de a participa la Sfintele Liturghii din duminici şi sărbători, ne aducem aminte încă din copilărie, cei care suntema cum ninşi, cu părul alb, că în duminica dinaintea Naşterii Domnului se citeşte un pasaj, o pericopă evanghelică foarte interesantă, o înşiruire de nume multe, pentru că este vorba de genealogia Mântuitorului sau, cum se spune în capitolul întâi al Sfintei Evanghelii după Matei, de unde este luat pasajul, Cartea namului lui Iisus Hristos. De ce Sfântul Evanghelist Matei a simţit nevoia să facă genealogia Mântuitorului? Pentru că el şi-a adresat Evanghelia lui, Cartea scrisă de el despre Naşterea, activitatea, predica, Pătimirea, Răstignirea, moartea şi Învierea Domnului, adresându-se creştinilor provenind dintre iudei. Care erau creştinii proveniţi dintre iudei? Cei care s-au adăugat Sfinţilor Apostoli. Apostolii au fost 12 care au crezut în Hristos. Lângă ei au mai fost încă 70 de ucenici. Şi apoi, la 50 de zile după Învierea Domnului, la Pogorârea Duhului Sfânt, s-au alăturat încă 3.000 de suflete. S-au botezat în urma predicii Sfântului Apostol Petru. Deci, aceia au format prima biserică creştină istorică. Biserica a fost întemeiată de Mântuitorul pe Cruce, prin vărsarea Sângelui Său. Adică Euharistia. Liturghia. Taina unirii omului cu Dumnmezeu, cu Iisus Hristos, Fiul Lui. Şi, deci, aceştia şi cei ce s-au agăugat după, prin predica Apostolilor, erau mulţi proveniţi dintre evrei, cei mai mulţi. Şi au crezut în Hristos şi s-au botezat şi s-au numit creştini.”

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a primit în dar, pentru muzeul Episcopiei, o frumoasă icoană, pictată în Grecia, cu Naşterea Domnului.

„Dăm slavă lui Dumnezeu că am ajuns din nou la sărbătoarea hramului bisericii noastre „Naşterea Domnului” din municipiul Baia Mare, o biserică importantă, a doua ca mărime din municipiul reşedinţă de judeţ, unde an de an încercăm să organizăm hramul bisericii cu fiii parohiei noastre şi cu fiii plecaţi în străinătate, care se întorc acum la vatra părintească, a spus Părintele paroh Vasile Augustin. Ne-am bucurat şi anul acesta de prezenţa Preasfinţitului nostru Episcop Iustin, împreună cu un sobor frumos de diaconi şi de preoţi şi de un număr mare de credincioşi. Sărbătoarea de astăzi o dedicăm Maicii Domnului, pentru că ea poate fi asemănată cu scara lui Iacov pe care a visat-o patriarhul din Vechiul Testament la momentul odihnei sale la Betel, pentru că astăzi ea a deschis poarta raiului şi prin glas de colindători noi să putem spera că vom prinde şi noi un loc între drepţii Domnului. Mulţumim tuturor celor care s-au implicat la organizarea acestei frumoase sărbători şi de aicea din nordul ţării vă spunem că Crăciunul nu este numai o sărbătoare comercială, în care să punem daruri sub brad, ci este una în care să prăznuim Naşterea Domnului Iisus Hristos, Care aduce pace în lume şi pace în sufletele şi familiile noastre.”

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”