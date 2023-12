Momente speciale cu colindători la Spitalul Județean Baia Mare

Spiritul sărbătorilor de iarnă s-a simțit din plin și la Spitalul Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. Peste 200 de colindători mici și mari au participat la recitaluri, îmbrăcați în straie de sărbătoare, aducând câte puțin din frumusețea Crăciunului.

Copiii de la Palatul Copiilor Baia Mare, sub coordonarea profesoarelor Gina Handro și Carmen Augustin, au umplut spațiul generos al holului central cu vocile lor minunate. A urmat Grupul Bizantin Anastasios, în minunata interpretare a medicilor Dr. Ferenț Ioan, Dr. Tulcean Sebastian, Dr. Coroiu Costel, Dr. Baciu Ilie, Dr. Simiraș Ioan și a studentului la medicină Peiu Teodor.

Câțiva prichindei de la grupa mare a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 9 au poposit în unitatea medicală pentru a vesti venirea Crăciunului, sub coordonarea educatoarei Carmen Condor. Colindătorii din Bârsana, sub îndrumarea părintelui Marcel Oprișan, au călcat de asemenea pragul spitalului, încântând auditoriul cu o superbă interpretare a colindului “O, ce bucurie mare!” Șirul colindătorilor a continuat cu un grup de colindători din Budești, care au interpretat colinde tradiționale.

O explozie de emoție a oferit Grupul coral al structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne: IPJ Maramureș, IJJ Maramureș și ISU Maramureș, care a oferit bucuria colindelor tradiționale.

Devenită tradiție, întâlnirea cu vestitorii Nașterii Domnului în secțiile Spitalului Județean de Urgență Baia Mare a prilejuit un moment de bucurie pentru toți cei prezenți la evenimente. Pacienții și personalul spitalului au asistat cu emoție și fericire la spectacolul oferit de colindători, pe chipurile tuturor citindu-se bucuria sosirii sărbătorilor. (V.T.)