Comandament de iarnă la Protecția Consumatorilor • Resturi de alimente în colțurile încăperilor, insecte și condiții igienico-sanitare precare, în unitățile turistice

Comandamentul de iarnă constituit la nivelul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor, Regiunea Nord Vest desfășoară acțiuni de control în zonele de vacanță de iarnă, din România, respectiv în Cluj, Sibiu, Maramureș și Băile Felix.

Primele controale au scos la iveală o serie de deficiențe pentru care s-au aplicat 565 de amenzi în valoare totală de circa 3,9 milioane lei, s-au dat 87 de avertismente și au fost oprite definitiv de la comercializare, produse neconforme în valoare de 49.000 lei. De asemenea, s-au închis temporar serviciile la 49 de operatori economici.

Activitatea Comandamentului, până în 19 decembrie 2023, a vizat 427 de operatori economici care își desfășoară activitatea în toate zonele menționate. Principalele abateri constatate: utilizarea unor produse alimentare fără elemente de identificare, schimbarea stării termice a produselor alimentare; produse cu termenul de valabilitate depășit; lipsa verificării metrologice a mijlocului de măsurare; condiții igienico-sanitare precare, în blocul alimentar: paviment deteriorat, instalație electrică improvizată, depuneri de praf și resturi alimentare în colțurile încăperilor, prize și întrerupătoare neigienizate, chedere ale agregatelor frigorifice rupte și neigienizate, mobilier uzat, prezența insectelor, ustensile neprofesionale (veselă din lemn), tavan și pereți neigienizați.

Comisarii de la Protecția Consumatorilor au mai depistat: depozitarea în frigider a unor paste fierte și porționate, contrar prevederilor legale; lipsa graficului de schimb al uleiului de prăjire; lipsa alergenilor individualizați în lista de meniu; lipsa ingredientelor, aditivilor și a mențiunii “Provine din produs congelat”, în lista meniu; depozitarea produselor direct pe paviment; lipsa prețului pe unitate de măsură; lipsa mijloacelor de protecție împotriva insectelor.

În plus, în unele unități de cazare nu erau afișate serviciile suplimentare și tarifele, lipseau regulamentele de utilizare saună, a piscinei, a registrului de evidență a calității apei etc., lipseau husele de protecție pentru saltea și covoarele antiderapante în băi. În camere au fost găsite prosoape uzate, saltele și lenjerii neigienizate, pătate, cu fire de păr, iar în unele situații autorizațiile de funcționare erau expirate. Pe de altă parte s-au găsit la comercializare produse textile ce nu aveau menționate pe etichetă compoziția fibroasă, traducerea în limba română, fără date de identificare: producător/importator, adresă, date de contact, provenind din diferite țări, precum și jucării notificate pe sistemul rapid de alertă Rapex.

Au fost găsite și unități date ca exemplu de bună practică, în Baia Sprie, Vișeu de Sus etc. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va monitoriza până în 10 ianuarie, aceste zone predilecte pentru turiști în acest sezon, pentru ca vacanța acestora să se desfășoare în cele mai bune condiții, conform prevederilor legale în vigoare.