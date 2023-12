Program de Anul Nou la mănăstirea “Sfânta Maria”

Mănăstirea “Sfânta Maria” Baia Mare (Dea­lul Crucii) are program special cu ocazia noului an.

Duminică, 31 decembrie, de la ora 10,20, este programată Utrenia, iar de la ora 11 – Sfânta Liturghie. De la ora 17, credincioșii sunt așteptați la Vecernie, în vreme ce, de la ora 22, sunt programate Adorația Euharistică și Sfânta Liturghie.

Luni, 1 ianuarie, mănăstirea are următorul program: ora 10,20, Utrenia; ora 11, Sfânta Liturghie; ora 17, Vecernia.