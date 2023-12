Retrospectiva tineretului maramureșean: ecouri și evenimente din 2023 (II)

În a doua parte a anului 2023, paginile cotidianului “Graiul Maramureșului” au fost pline de evenimente remarcabile și povești inspiraționale din inima Maramureșului. De la prestigiosul Festival Internațional “Ursulețul de Aur”, unde Baia Mare a strălucit ca și Capitala Muzicii Ușoare pentru Copii, la proiecte educaționale și culturale care au luminat drumul tinerilor, județul a fost consolidat drept un centru vibrant de cultură, educație și inovație.

(urmare din numărul 10.234)

• Armonie și culori

Festivalul internațional “Ursulețul de Aur” a ajuns în acest an la ediția 39. Trofeul Festivalului a fost câștigat de POLINA BABII, Ucraina. Plină de armonie și culoare a fost și cea de-a 39-a ediție a Festivalului Internațional “Ursulețul de aur”. Nu putea să fie altfel, fiindcă Baia Mare a devenit, în timp, Capitala Muzicii Ușoare pentru Copii.

Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics, un laborator european care investighează în detaliu probleme dintr-o gamă largă de domenii științifice, de la fizica fundamentală, aspecte referitoare la fizica nucleară și astrofizică, la aplicații în știința materialelor, științele vieții și gestionarea materialelor nucleare, a derulat în parteneriat cu Clubul Copiilor Sighetu Marmației un proiect pe cât de îndrăzneț, pe atât de captivant.

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a fost partenerul Consiliului Județean Maramureș în organizarea taberei de vară, în județul Maramureș, pentru 30 de copii și cinci însoțitori din localitatea Brovari, de lângă Kiev.

• “Start în educație” în Maramureș

212 copii cu vârste între 3 și 6 ani din două comunități defavorizate din județul Maramureș, Cupșeni și Coroieni, au fost beneficiari ai programului “Start în educație”, cel mai amplu proiect de educație timpurie din România. În timpul acțiunilor desfășurate, atât copiii, cât și părinții lor s-au bucurat de suportul necesar pentru a facilita accesul la educație în rândul preșcolarilor.

Copiii au primit câte un „Ghiozdănel cu viitor”, un pachet cu resurse educaționale potrivite nevoilor lor de dezvoltare.

Federația YMCA România, în calitate de coordonator, a anunțat încheierea proiectului de parteneriat strategic pentru tineret “#AlwaysON for youth”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+. Proiectul a avut ca scop creșterea capacității ONG-urilor de tineret din România, Franța, Bulgaria, Belgia și a rețelelor federative ale consorțiului de a lucra cu tinerii, inclusiv cu cei proveniți din medii vulnerabile, dezvoltând lucrul digital cu tinerii, incluziunea și siguranța digitală.

• Vară plină de evenimente

Tot în a doua parte a anului a avut loc „Tabăra de excelență în Maramureș – PUNTE educațională Maramureș – Hîncești – Strășeni – Ungheni”, proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României și implementat de Consiliul Județean Maramureș.

Pe parcursul celor șase zile de tabără, olimpicii au descoperit Maramureșul cu tradițiile și obiceiurile sale, s-au implicat în ateliere meșteșugărești și vizite, oferind astfel prilejul de a cunoaște și prețui identitatea națională comună.

În 12 august, tinerii din Baia Mare au sărbătorit Ziua Internațională a Tineretului la o nouă ediție a festivalului “Sounds Like Summer”. Proiectul a fost organizat de Asociația DEIS cu sprijin financiar din partea Consiliului Județean Maramureș.

A fost dat startul înscrierilor la cursurile de actorie pentru elevi organizate de Artspot Baia Mare și coordonate de către actori de la Teatrul Municipal Baia Mare. Cursurile au început în luna septembrie și se desfășoară pe toată durata anului școlar.

• Dinamica tineretului maramureșean

La Centrul de Tineret al Asociației SZMISZ din Sighetu Marmației a avut loc un workshop pentru adolescenți în cadrul căruia participanții au prelucrat creativ propria genealogie prin joc.

Fenomenul de hărțuire în școli ia amploare, date statistice arătând că 99% dintre elevii români sunt familiarizați cu termenul de bullying. Tinerii liceeni din Baia Mare au povestit experiențe diferite în această situație.

Băimăreanca Renata Mihaly, designer vestimentar, a trasat câteva idei de ținute ideale pentru spațiul școlar, creionând stilurile care sunt în trend momentan. Mai mult, a conturat și ținutele-etalon pentru prima zi de școală pentru liceeni și a atras atenția asupra a ceea ce nu se poartă niciodată la cursuri.

Rita Chenghe, membră a Ligii Studenților “Pintea Viteazul”, a fost aleasă unul dintre noii vicepreședinți ai Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Eduard Soponar, un tânăr antreprenor din Baia Mare revenit în țară după 12 ani petrecuți în Canada, a fost nominalizat la titlul de Fondator al Anului în cadrul Global Startup Awards (GSA), cea mai mare competiție independentă de ecosisteme de startup-uri.

• Povești de succes și implicare

Rebeca este o tânără din Sighetu Marmației, de 22 de ani care a trăit o experiență mai mult decât revelatoare. Cele trei săptămâni în care a făcut voluntariat pe continentul negru i-au înfățișat o lume aparte, oropsită, dar în care bucuria e un sentiment veridic. Sprijinită de misiunea “Speranță pentru viitor Malawi”, Rebeca și-a îndeplinit, astfel, un vis din copilărie: de a merge în Africa pentru a răspândi dragostea lui Dumnezeu.

Botișan Raul (Mireșu Mare) – Liceul Tehnologic Agricol “Alexiu Berinde” Seini și Crișan Denisa Ioana (Borlești, Satu Mare) – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare s-au numărat printre cei 12 tineri din țară care au primit, în anul școlar 2023-2024, bursă din partea Academiei Române.

Binecunoscutul actor american Danny Trejo a fost anunțat ca făcând parte din producția filmului “Miami Bici 2”, al cărui producător asociat este tânărul băimărean Michael Dolha. Etichetat drept cel mai scump film independent românesc făcut vreodată, cu un buget de 2,2 milioane euro, “Miami Bici 2” a apărut pe marile ecrane în luna noiembrie a acestui an.

• De la videoclipuri la cursuri specializate

Cristian Sabo are doar șapte ani și deja a filmat trei videoclipuri de succes. Talentul său artistic a fost remarcat atât pe plan local, cât și la festivaluri naționale unde a fost recompensat cu premii de fiecare dată. Noul său videoclip, la piesa “Nu vă uitați că-s micuț”, are mii de vizualizări pe rețeaua de socializare Facebook.

În 2023 am scris și despre “PLAY Cafe”, un proiect-moștenire a candidaturii municipiului Baia Mare pentru titlul de Capitală Europeană a Tineretului și a procesului de creare a propunerii de strategie pentru tineret a orașului, iar PLAY Café Next a marcat sfârșitul procesului de dialog cu tinerii pe parcursul 2022-2023.

Cu nenumărate premii obținute la festivaluri din țară, apariții televizate și videoclipuri filmate, într-un dialog cu Rareș Bretan am aflat că își dorește ca, prin melodiile sale, să ducă mai departe tradițiile și cântecul popular de pe frumosul plai codrenesc.

În cadrul cursului “Tehnici de lucru specializate (presa scrisă)”, coordonat de către lector universitar doctor Melinda Achim, un grup de studenți de la specializarea Jurnalism a Centrului Universitar Nord din Baia Mare a avut ocazia de a păși în lumea dinamică a presei scrise vizitând redacția cotidianului “Graiul Maramureșului”. (sfârșit)