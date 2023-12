Regretatul poet Vasile Morar, în topul celor mai prolifici din România, cu 12-15.000 de poezii scrise!

Recordman de talie naţională

Abia acum, postum, am reuşit, cu ajutorul fiului Lucian, să facem constatarea: Vasile Morar a fost un recordman, de talia lui Adrian Păunescu.

Nu comentăm, nefiind “în branşă”, valoarea poeziilor, cât faptul că fostul nostru prieten şi coleg de branşă a fost extraordinar de prolific!

“Mergeţi să vedeţi, i-am amenajat o cameră memorială, la un moment dat o vom deschide spre vizitare celor ce vor să-şi amintească de tata. A fost foarte prolific, are undeva spre 15.000 de poezii scrise! Am înţeles că în literatura română doar Adrian Păunescu a scris mai mult. O să vedeţi acolo câtă operă are. Cea mai recentă carte, pot zice acum din păcate ultima, se numeşte “Întârzie, ceasule, întârzie” şi conţine peste 1.000 de poeme. La fel, ultimele 8 cărţi ale sale aveau la rândul lor peste 1.000 de creaţii. Abia acum o săptămână am scos-o de la tipar, undeva în februarie-martie vom face o lansare” – ne spune fiul său, Lucian Morar.

Şi am fost să vedem camera sa amenajată, din casa de la Chelinţa. Am găsit acolo inclusiv ziarul nostru, parcă abia răsfoit de hâtrul poet. Mai mult, pe masă stăteau manuscrise pregătite, numerotate, cu alte sute de poeme. Cu-adevărat prolific!