Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, 31 decembrie

Duminică, 31 decembrie 2023, ultima a zi din an, când este odovania praznicului Nașterea Domnului și biserica îi sărbătorește pe Sfinții Iosif, Logodnicul Mariei, David Proorocul și Iacob, rudenia Domnului, preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în mijlocul preoților slujitori ai acestui sfânt locaș.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic, Protos. Serafim Bilț, eclesiarh, Pr. Viorel Bud, Pr. Florin Hoban, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, Pr. Florin Bălan, Pr. Adrian Morar, referent social, Pr. Ionuț Pleș, Pr. Dr. Valeriu Vana, responsabilul Agenției „Pelerinul Creștin”, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Vasile Petru Bud, Arhid. Vlad Nechita, Diac. Alexandru Cupșinar, Diac. Ionuț Hotico.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de Prof. Paula Bondre.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a sfințit icoana Maica Domnului Pantanassa, pentru închinare, dăruită Catedralei de o familie de credincioși drept mulțumire pentru vindecarea de o boală.

În rândul credincioșilor s-au aflat Kenan Dionisie Wang, chinez botezat ortodox, împreună cu soția sa Ruxandra, din Bacău. Este născut în China, și de la 8 ani a trăit în Brazilia, iar 2014 a venit în România. Se pregătește pentru un doctorat în istorie bisericească și este student la Teologie. Este un vorbitor fluent de limba română.

Cuvântul de învățătură

„Astăzi se încheie praznicul Nașterii Domnului, pentru că intrăm în sărbătoarea Tăierii-mprejur cea după trup a Domnului și a Sfântului Vasile cel Mare și în noaptea aceasta este cumpăna dintre ani și intrăm în noul an civil 2024, pe care Îl rugăm pe Dumnezeu să ni-l dăruiască cu sănătate și cu pace, cu binecuvântare și cu lumină și cu har, păstrându-ne sfânta și dreapta credință, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Deci, astăzi suntem în duminica după Nașterea Domnului, iar pericopa evanghelică ce se cintește este aceeași cu cea din a doua zi de Crăciun. Este luată de la Sfântul Evanghelist Matei și relatează momentul sosirii magilor la Irod, care au fost conduși de stea luminoasă. Steaua aceea nu a fost un astru ceresc. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că a fost un înger de lumină, care i-a condus, că mergea neobișnuit, de la Apus spre Răsărit. Așa cum poporul ales a fost condus de Dumnezeu în pustie noaptea, cu stâlp de foc, și ziua cu nor, care îi adumbrea ca să nu-i ardă soarele, un înger a fost și atunci, transformat în stâlp de foc sau nor răcoritor. Așa și steaua aceasta a fost un înger luminos al lui Dumnezeu, iar magii erau cititori în stele, un fel de astrologi, dar care aveau credință în făgăduința lui Dumnezeu. Probabil au citit cărțile sfinte ale poporului ales, care aștepta împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu și trimiterea unui mântuitor, al unui izbăvitor. Sigur că poporul ales aștepta atunci și încă mai așteaptă și acum un conducător lumesc ca să-i elibereze de jugul stăpânirii romane, că erau colonie romană, iar regele însuși, Irod, era un fel de guvernator numit de cezarul de la Roma. Acești magi, în Ardeal, au și nume. Interesant. În piesa cu irozii sunt prezentate numele lor. Foarte interesant. În Sfânta Scriptură nu li se dă numele. Sunt numiți Baltazar, care era din Arabia, Gașpar, care era din India, și Melchior, care era din Persia. Ei erau oameni apropiți de divinitate, de Dumnezeu, prin profesia lor. Și atunci au văzut steaua luminoasă la Nașterea lui Iisus. Și au pornit pe urma ei și i-a condus în cetatea Ierusalimului. Când au ajuns în Ierusalim steaua s-a ascuns. De ce? A fost un plan divin, ca să intre pe la Irod. Să întrebe. Ca să afle și Irod că S-a Născut Mesia. Ei au intrat pe la Irod și au întrebat unde este Împăratul lui Israel Cel ce S-a Născut? Că am văzut în Răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm Lui. Irod s-a tulburat. Cum, alt împărat? Ca să-mi ia tronul și coroana? Și tot Ierusalimul împreună cu el, spune Evanghelistul. A chemat pe învățătorii de lege, pe slujitorii templului ca să-i tălmăcească, să-i dezlege această taină și a întrebat unde trebuie să se Nască Hristos. Și i-au spus, conform profeției: în Betleem, că așa este scris. Și s-a întors către magi și le-a zis cu viclenie: să mergeți, să cercetați cu de-amănuntul, și dacă-L veți găsi să veniți să-mi spuneți și mie, să vin și eu să mă închin la El. Avea gând viclean, ca să-L ucidă. Au plecat magii, a apărut din nou staua și au ajuns în Betleem. Betleemul, care este în zona palestiniană acum, în Ierihon. Avem și mănăstire ortodoxă românească acolo. De ce în Betleem s-a Născut? Pentru că așa s-a profețit, pentru că Betleem era cetatea lui David împăratul, iar profețiile spun că va fi din neamul și din seminția lui David. David, care era unul din cei opt copii ai lui Esei. Cel mai mic copil și neînsemnat, care păștea oile tatălui său. Spune în Cartea Psalmilor: m-a luat Dumnezeu de la oile tatălui meu și m-a pus conducător peste popor. Se minunează de minunile lui Dumnezeu pe care le-a făcut cu el. Și Betleemul era cetatea lui David, acolo în Rama, Ramalah, îi spune acuma. În zona palestiniană.”

„Să fim în Hristos ca să ne salvăm de întuneric și de iad și să iubim pe toată lumea, să iubim frumusețile credinței noastre și să-L primim pe Hristos, să nu mai fugă în Egipt și să nu-L alungăm, a mai adăugat Preasfințitul nostru Episcop Iustin. Europa Îl cam alungă. Alungă sărbătorile creștinismului. Europa Occidentală, din păcate. Aleg suferința. Aleg izolarea. Noi ne rugăm. Noi am trecut prin comunism 45 de ani. Nu mai vrem ateism. Vrem cu Hristos. Vrem creștinism. Vrem să fim creștini, să ne creștem pruncuții în credință și să-i dăruim lui Dumnezeu, neamului și Bisericii.”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”