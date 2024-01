Aproape 500 de hotărâri de CJ, aprobate în 2023

Ultima ședință extraordinară a Consiliului Județean Maramureș a avut loc în 28 decembrie. Cu această ocazie, președintele Ionel Bogdan a contabilizat numărul hotărârilor adoptate. Aproape 500 de decizii au fost adoptate în ședințele de Consiliu Județean.

În ultima ședință extraordinară a Consiliului Județean s-a ajuns la hotărârea cu numărul 484, semn că la capitolul întâlniri live sau online, aleșii județeni au fost activi. De altfel, conducerea CJ a catalogat anul 2023 un an bun, dar despre 2024 care e și an electoral au anticipat că va fi și mai bun din punctul de vedere al proiectelor aprobate.

„A fost un an bun pentru Consiliul Județean, cu cele mai multe proiecte cu finanțare nerambursabilă, semnate în istoria Consiliului Județean Maramureș. A fost un an cu o absorbție record de fonduri europene pentru Maramureș. Anul viitor se arată mai bun decât anul acesta din acest punct de vedere. Sper să ne atingem obiectivele asumate la începutul mandatului și să livrăm cât mai multe proiecte din cele angajate”, a adăugat Ionel Bogdan.