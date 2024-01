Austeritatea… crește numărul de șefi la CJ

Oficialii Consiliului Județean Maramureș s-au văzut nevoiți să reașeze organigrama instituției, ca urmare a măsurilor de austeritate impuse de guvernul Ciolacu. Prin urmare s-au desființat posturile de șefi de birou, dar surpriză: posturile de conducere s-au înmulțit: de la 17 la 19. Sunt mai mulți șefi de serviciu și directori.

Motivația șefului administrației maramureșene: sunt multe proiecte europene și e nevoie de “oameni responsabili” care să le gestioneze.

„Avem un număr foarte mare de proiecte cu finanțare europeană, proiecte ce depășesc 300 de milioane de euro. În ianuarie, pe final, vom mai semna 200 milioane de euro pe Programul Operațional Regional. Suntem deja la nivelul aparatului Consiliului Județean, încărcați. Colegii din direcții fac eforturi mari să gestioneze aceste proiecte. La nivelul întregului aparat, adică Consiliul Județean și instituțiile subordonate, vorbim de 458 de posturi din care un anumit număr de conducere și un număr de execuție. Au fost desființate posturile de șefi de birou, conform reglementărilor în vigoare la nivelul întregului aparat, au fost regândite organigramele pe fiecare instituție în parte. Pe partea de Consiliu Județean am încercat să reașezăm departamentele și direcțiile astfel încât să maximizăm gestionarea fondurilor europene. Nu poți să îi ceri doar arhitectului-șef, George Lazăr, doar Claudiei Breban sau Gabrielei Pop să facă toată treaba. Trebuie să mai existe oameni responsabili care să gestioneze”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan.

Șeful administrației județene a mers mai departe cu explicațiile. El susține că “în acest moment avem aproape 40 de proiecte cu finanțare europeană, semnate, în implementare. Fiecare are nevoie de manager de proiect, fiecare din cei menționați au n proiecte în management sub semnătură proprie, ceea ce este deja un impact mare asupra activității lor. Dacă până acum arhitectul-șef nu avea niciun proiect în gestiune, azi are peste 10 proiecte în gestiune. De aceea am încercat să eficientizăm și să sprijinim, să ne pregătim pentru anul viitor când numărul proiectelor va fi și mai ridicat, iar lucrurile vor deveni din ce în ce mai complicate” – a declarat Ionel Bogdan.