PAMFLET • Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

Mare înghesuială pe candidaturi!

Încep să vină ecouri de prin teritoriu, de pe la candidaturi. Care, cine, unde, ce. Evident, cap de afiș e municipiul Baia Mare unde se relansează total lupta.

Problema e că… au prins toți curaj. Partidul cel mare are vreo două “speranțe” plus cică as în mânecă, prin revenirea de peste oceane a unui odinioară oficial, plecat nu foarte elegant, dacă e să ne reamintim contextul. Se vorbește în târg și de o doamnă ce spera mult mai mult și ar putea fi sacrificată la Primărie. Dincolo, la aliații concurenți, se vorbește ba de un parlamentar care a lucrat în Primărie, ba de însuși șeful de partid, care ar putea accepta provocarea, mai ales dacă se face trocul Puterii de liste comune… atunci celălalt lider, cu multă multă personalitate, nu vrea decât județul, nimic mai puțin. Undeva la margini de negocieri se află și omul creștin de afaceri, care a mai candidat și căruia îi place enorm postura, doar că legenda spune că nu prea-l vrea Biserica. Cum care biserică? Cea de Stat, nu a lui. La rând mai stă locotenentul, care pare a nu mai cocheta cu partidul populist, că nu dă bine, deo­camdată crede exclusiv în steaua lui. Și un lucrător din zona socială, care deja a dat chix cu partidul cel mare, care inițial îl voia drept candidat, de și-a făcut omul birou în sediu. Apoi l-au țâpat. Și lista nu se încheie aici. C-ar mai candida și alții.

Dar în teritoriu? Într-o comună ex-minerească avem iar vreo 10 candidați deja. În comuna lăpușeană se înfiripă încet candidatura unui colonel în retragere. Primarii în funcție dau din mână la apariția locală a partidului metal prețios, dar la fel au făcut și cu partidul din stradă și au regretat. Una peste alta, va fi măcel. Așa c-ar trebui să ne facem provizii de popcorn și de Cola, plus un fotoliu confortabil. Aaa…, să nu uităm. În câteva localități din Maramureș, nomina odiosa, dacă se pun romii și-și pun candidat, s-ar putea să avem mari surprize și prima surpriză de talie națională, de Breaking news!

Laudă, dar unde-i Marceluș?

Asta una chiar o salutăm, nu este ceva mai frumos decât să vezi colindătorii noștri la case mari. Nu ca în cântecul lui Tudor Gheorghe, da’ oricum. “Premierul Marcel Ciolacu în mijlocul colindătorilor din Săliștea de Sus! Magia Crăciunului și colindele care vestesc Nașterea Mântuitorului au fost aduse în Palatul Parlamentului de grupul de colindători sosiți tocmai din inima Maramureșului, din Săliștea de Sus. Îi mulțumesc prim-ministrului că a întâmpinat și a ascultat alături de parlamentarii de Maramureș colindele care au răsunat azi, la Parlament. Salut prezența președintelui-interimar al Camerei Deputaților, a ministrului Transporturilor, dar și a ministrului Sănătății. Le mulțumesc din suflet minunaților noștri colindători pentru momentul special pe care ni l-au oferit, dar și pentru faptul că au etalat frumosul nostru port maramureșean în această zi deosebită. Sărbători minunate să avem cu toții!” Bravo! Singura observație e că nicăieri în poze nu se vede premierul Ciolacu. Nicăieri.

Nedrept…, dar iar dăm bani?

Partidul speranță se revoltă, se burzuluiește, la vederea noului buget. Ce-i drept, e optimist din cale afară. Adică tot nu s-a învățat lecția anului în curs, cu alt buget făcut ca pe portativ, să arate fain, mândru.

„Bugetul pe 2024 nu doar că-i mincinos, este și nedrept. Știți ce indemnizație primește urmașul unui revoluționar? Între 900 și 3.000 de lei pe lună. În același timp, un torționar securist primește o pensie specială de 8.000 lei. Cum e asta corect? Iar nedreptatea nu se oprește aici. Deputatul (…) a interpelat statul și a aflat că indemnizația pentru urmașii revoluționarilor ar trebui să fie de 2.020 de lei pe lună. O serie de „plafonări” prost făcute ne-au adus în acest haos complet, în care unii primesc mai mult, alții mult mai puțin, chiar dacă au aceleași drepturi. Statul român cunoaște foarte bine această nedreptate. În loc s-o repare, merge cu ea îna­inte și anul viitor, când creşte suma cu 14%. Așa că cei care au indemnizație de 900 de lei vor primi în plus puțin peste 100 de lei, iar cei care primesc deja 3.000 de lei vor primi în plus peste 400 de lei”.

Bine, bine, dar nu e clar… iar dăm bani tuturor, în loc să mai și luăm? Să facem dreptate luând celor ce au, pe nedrept?

Fapte! Vrem fapte!

Și asta una o salutăm, pentru că cifra e record pentru Maramureș, în ciuda tuturor malițioșilor.

„Am fost onorat să primesc în această seară «Premiul pentru realizare de proiecte de finanțare de două miliarde de euro pentru județul Maramureș», în cadrul Galei Premiilor Capital 2023. Acest premiu confirmă că în Maramureș lucrurile merg în direcția bună și că după trei ani de muncă intensă, încep să se vadă și roadele muncii noastre, în numeroasele șantiere deschise în județ, cele mai multe cu finanțare europeană. Am promis că aduc un miliard de euro în Maramureș și lucrez în prezent la proiecte de 2 miliarde de euro. Desigur, aceste succese importante pentru județul nostru nu ar fi posibile fără munca și implicarea echipei de la Consiliul Județean Maramureș și fără încrederea maramureșenilor”.

Felicitări, doar că vrem să vedem faptic/ practic/ pe viu, fără încurcături, fără cioburi găsite pe traseul drumurilor, fără P..lici frânari.

Sună straniu, dar fie! Doar nu i-om asoma!

Cine zice că partidul minorității serioase de la noi nu are activitate? Cum să n-aibă, uite… asomează! Mă rog… (…) este rezultatul unei colaborări de succes faptul că, pentru a doua oară consecutiv, am reușit să organizăm Concursul de Tăiat Porci din Maramureș. Felicitări tuturor echipelor pentru participare și pentru pregătirea mâncărurilor tradiționale excelente. Mulțumim totodată sponsorilor noștri, Guvernului Ungar și Fundației Communitas pentru contribuția la organizarea evenimentului. Nu în ultimul rând, dorim să mulțumim comunității din Câmpulung la Tisa și primarului acestei localități, pentru găzduirea concursului. Câștigătorii concursului, echipa cu cele mai bune preparate – Târgu Lăpuș; Cea mai bună supă de varză – Baia Mare; Cel mai bun rachiu – Coltău; Cea mai bună friptură – Dămăcușeni; Cea mai bună pâine de casă – Câmpulung la Tisa; Cel mai bun cârnat – Seini.

Chiar frumos, zicem, cu bale și cu gura lăsând apă. Ba ape!!!

Mare diferență, de la Giorgia la Diana

Dublă măsură, oarecum de așteptat. “Alianță latină cu partidele patriotice din Europa! Rădăcinile noastre ne fac europeni, nu birocrații europeni”, și urmează poza cu președintele de partid în poză cu Giorgia Meloni.

O.K., dar cu Șoșo cum rămâne, aia cu agresarea scroafei? Că parcă nu-i același discurs. Sigur, nici aceeași persona non grata. Oricum, a coborât ștacheta politicii românești nu până în stradă, cum speram, ci până-n cocină. Din păcate.