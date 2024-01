Calendarul sportiv 2024

Anul 2024 propune o complexitate de competiții la nivel mondial, cele mai atractive, din punctul nostru de vedere, fiind Jocurile Olimpice de la Paris, Campionatul European de Fotbal, Campionatele Europene de handbal masculin și feminin, Campionatul Mondial de natație sau Turneul celor șase națiuni la rugby.

IANUARIE

• 3-13 ianuarie – Campionatul European de polo feminin

• 4-16 ianuarie – Campionatul European de polo masculin

• 5-19 ianuarie – Raliul Dakar

• 8-14 ianuarie – Campionatul European de patinaj artistic

• 10-28 ianuarie – Campionatul European de handbal masculin

• 20-21 ianuarie – Europe Top 16 Cup

• 12 ianuarie – 10 februarie: Asian Cup 2023

• 13 ianuarie – 11 februarie: Cupa Africii pe Națiuni la fotbal

• 15-28 ianuarie – Australian Open 2024

• 19 ianuarie – 2 februarie: Jocurile Olimpice de iarnă pentru tineret

FEBRUARIE

• 2-16 februarie – Campionatul Mondial de Natație

• 2 februarie – 15 martie – Turneul celor șase națiuni

• 11 februarie – Finala campionatului de fotbal nord-american SuperBowl

• 16-25 februarie – Campionatul Mondial de tenis de masă pe echipe

• 18 februarie – All Star Game NBA

MARTIE

• 17-31 martie – Miami Open

• 18-24 martie – Campionatul Mondial de patinaj artistic

APRILIE

• 15 aprilie – maratonul de la Boston

• 21 aprilie – maratonul de la Londra

• 24-28 aprilie – Campionatul European de gimnastică (masculin)

MAI

• 4-26 mai – Il Giro

• 20 mai – 5 iunie – Campionatul European de fotbal sub 17 ani

• 25 mai – 9 iunie – Roland Garros

IUNIE

• 1 iunie – Finala UEFA Champions League

• 14 iunie – 14 iulie – EURO 2024 la fotbal

• 20 iunie – 14 iulie – Copa America la fotbal

• 29 iunie – 21 iulie – Turul Franței

IULIE

• 1-14 iulie – Wimbledon

• 26 iulie – 11 august – Jocurile Olimpice de la Paris

AUGUST

• 26 august – 8 septembrie – US Open

• 28 august – 8 septembrie – Jocurile Paralimpice

SEPTEMBRIE

• 21-29 septembrie – Campionatele Mondiale de ciclism pe șosea

• 22 septembrie – Maratonul de la Berlin

OCTOMBRIE

• 6 octombrie – Maratonul de la Chicago

• 28 octombrie – 3 noiembrie – Turneul Campioanelor la tenis

NOIEMBRIE

• 3 noiembrie – Maratonul de la New York

• 10-17 noiembrie – Turneul Campionilor la tenis

• 19-24 noiembrie – Cupa Davis

• 28 noiembrie – 15 decembrie – Campionatul European de handbal feminin.