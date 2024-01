Retrospectiva în Educație (III)

În perioada iulie-septembrie 2023, sistemul educațional din Maramureș și România a fost marcat de o serie de evenimente semnificative, inițiative inovatoare și provocări evidente. Această analiză aduce în prim-plan o serie de date relevante care reflectă atât progresul, cât și complexitatea domeniului educațional în regiunea Maramureș, oferind o imagine cuprinzătoare asupra dinamicii învățământului în această perioadă. De la evoluția ratelor de promovare la inițiativele educaționale și problemele infrastructurale, am încercat să subliniem diversitatea și intensitatea schimbărilor și evenimentelor care au caracterizat sectorul educațional în acest interval de timp.

(urmare din nr. 10.240)

• profesoară din Sighet, înregistrată în timp ce o jignea pe Ligia Deca

Luna iulie a fost, probabil, cea mai consistentă din punctul de vedere al evenimentelor educaționale. Greva generală din Educație a încetat după ce liderii sindicali și ministrul Deca au semnat contractul colectiv de muncă pentru angajații din învățământ.

98 de elevi, coordonați de 26 de profesori din 21 de școli maramureșene, și o școală din Ialomița au răspuns apelului Școlii Gimnaziale “Dr. Victor Babeș” Baia Mare pentru eseuri în limba engleză cu tema „Tolerance through my eyes”.

76,40% a fost rata finală de promovare, în Maramureș, înregistrată în sesiunea 2023 din cadrul Evaluării Naționale a absolvenților de gimnaziu. Două note de 10, la Limba și literatura maternă, au fost înregistrate după soluționarea contestațiilor.

Șefii de promoție 2023 din unitățile de învățământ preuniversitar din Maramureș au fost răsplătiți cu premii și diplome din partea Consiliului Județean Maramureș pentru rezultatele excepționale obținute în anii de gimnaziu ori liceu.

O profesoară de la Colegiul Național Pedagogic “Regele Ferdinand” din Sighetu Marmației a fost înregistrată în timp ce o jignea pe Ligia Deca, ministrul Educației, chiar în fața elevilor.

• rezultate, oportunități și bani pentru combaterea abandonului școlar

Rezultatele finale obținute de absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului național de bacalaureat (sesiunea iunie – iulie) au fost afișate în 7 iulie. După evaluarea contestațiilor, în județul Maramureș s-a înregistrat o rată de promovare de 70,25%.

Absolvenții de liceu care au dorit să urmeze, din toamnă, cursurile Centrului Universitar Nord din Baia Mare s-au putut înscrie la specializările dorite. La nivelul licență, la cele trei facultăți, au fost disponibile, în total, peste 1.200 de locuri, atât la buget, cât și la taxă.

Patru unități de în­vă­țământ preuniversitar din județ cu până în 40 de elevi, cu personalitate juridică și „o rată de abandon școlar ridicată și performanță școlară scăzută la acest nivel de învățământ” au fost selectate de Ministerul Educației ca fiind eligibile să primească câte maximum 200.000 de euro prin Programul național de reducere a abandonului școlar 2023, runda a II-a.

• mai puțin de jumătate dintre profesori au obținut note în tranșa 7-10

983 de candidați din Maramureș au fost așteptați în 12 iulie, în cele două centre de concurs, la proba scrisă a Concursului național de ocupare a posturilor didactice (Titularizarea). Pentru anul școlar 2023-2024, au fost disponibile 166 de posturi titularizabile.

Cea de a patra ediție a Școlii de vară MERITO s-a desfășurat în satul Sârbi din comuna Budești, unde circa 50 de preșcolari și elevi care au nevoie de educație remedială au participat la o serie de ateliere inedite, facilitate de profesori MERITO din întreaga țară.

Doar 45,90% dintre cadrele didactice din Maramureș care au participat la concursul național de ocupare a posturilor didactice din acest an au obținut note cuprinse în tranșa 7-10, având posibilitatea de a ocupa un post cu angajare pe perioadă nedeterminată.

• Şcoala Budești, dată exemplu de Ministerul Educației

Tot în iulie, Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș a demarat procedura intentării unor acțiuni în instanță pe spețe noi. Repunerea în plată a indemnizației de doctorat a fost solicitarea principală a cererii de chemare în judecată.

În luna august, potrivit unei postări pe Facebook a Ministerului Educației, Școala Gimnazială din Budești a fost dată “un exemplu de bune practici” care, cu ajutorul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, a reușit să transforme imposibilul în posibil și să aducă elevii mai aproape de un viitor plin de oportunități.

Opt tineri maramureșeni, studenți la cele mai bune universități din țară și străinătate, s-au asociat într-un inedit proiect, „Destination: UNI”, al cărui obiectiv este acela de a pregăti elevii pentru bacalaureat și admiterea la facultate.

• premii pentru elevii maramureșeni

În august au început probele scrise ale examenului național de bacalaureat, sesiunea august.

Recondiționarea Turnului combinatului din Baia Mare și tapetarea acestuia cu panouri solare cu scopul de a produce energie verde pentru municipiu a fost o idee ce aparține elevei Alessia Lenghel de la Colegiul de Arte și care a fost răsplătită cu Premiul III la Festivalul internațional de benzi istorice desenate ce a avut loc la Brașov.

Începând cu anul universitar 2023-2024, în cadrul filialei din Baia Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, viitorii studenți au putut opta și pentru specializarea Drept, cu durata de studii de 4 ani.

Trei elevi ai Școlii Gimnaziale “George Coșbuc” Sighetu Marmației au participat la ediția din acest an a concursului național de robotică “Nextlab.tech”, cea mai mare competiție de robotică școlară din România. Calificându-se în faza a doua, elevii sigheteni au câștigat un kit de robotică “Enspiro”.

• probleme la început de an școlar

Autorizațiile sanitare sunt o problemă an de an. A recunoscut-o prof. Mihai Pop, inspectorul școlar general, care a subliniat faptul că, în 75 de unități de învățământ cu personalitate juridică din Maramureș, adică aproape jumătate din județ, elevii au început cursurile în clădiri fără autorizație sanitară. Mai mult, în rețeaua școlară județeană, 47 de clădiri nu dețineau la început de an școlar nici autorizație de securitate la incendiu. Nouă dintre acestea erau din municipiul Baia Mare.

Peste 63.000 de elevi și în jur de 5.100 de cadre didactice din Maramureș au început în 11 septembrie cursurile noului an școlar 2023-2024. Vizita în județ a ministrului Educației, Ligia Deca, numeroasele proiecte PNRR și PNRAS adjudecate în Maramureș, dar și noua Lege a Învățământului Preuniversitar, intrată în vigoare, anunțau un an școlar prolific și provocator.

Sistemul “Kiss and Ride”, un culoar pe unde părinții intră cu mașina, opresc în fața școlii, iar copilul este dus în siguranță în curtea instituției de învățământ, se implementează deja pe strada George Coșbuc din municipiul Baia Mare.

Spre final de septembrie, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș”, filiala Baia Mare, și-a deschis porțile pentru noul an academic 2023-2024.

(va urma)