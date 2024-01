Oportunitate de voluntariat

Asociația “Team for Youth” Baia Mare caută un voluntar cu vârsta între 18 și 30 de ani pentru a lua parte la proiectul “Year 3”, concentrat pe crearea de oportunități pentru tineri, promovarea obiectivelor proiectului și a oportunităților europene, managementul rețelelor sociale, lucrul cu tineret și sprijinirea comunităților vulnerabile.

“Team for Youth” va oferi suport logistic în activități, training pe diferite teme și participare la proiectele de tineret. La final, voluntarii vor primi un certificat de competențe și unul de participare, ambele recunoscute la nivel european.

În cadrul proiectului sunt prevăzute beneficii precum: cazare, chirie, cheltuieli plătite, mâncare și bani de buzunar, materiale de lucru etc.