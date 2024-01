Adela Rusu, artista care „mănâncă fotografie pe pâine”

Artistul fotograf Adela Rusu s-a născut în Maramureș, dar de 30 de ani locuiește în Oradea. A absolvit Institutul Politehnic din Cluj-Napoca. Nu s-a regăsit în profesia de inginer mecanic, așa că s-a reorientat: s-a înscris la Școala Populară de Artă din Cluj-Napoca, secția Design Vestimentar.

O perioadă a activat în domeniu. Numai că, la un moment dat, a simțit că își dorește altceva. Nu a stat mult pe gânduri și a optat pentru o altă provocare: fotografia, care i-a devenit de 20 de ani un mod de viață. Acum, Adela Rusu împărtășește, cu mult entuziasm, tainele fotografiei celor care sunt pasionați de această latură creativă. Nu numai că e fascinată de tot ce înseamnă fotografie, dar Adela Rusu e și talentată, iar acest lucru o dovedesc cele peste 550 de premii obținute la diferite competiții din țară și din lume. De altfel, pasiunea pentru fotografie a Adelei Rusu e molipsitoare. Vorbește cu atâta drag și debordează de atâta optimism, încât e imposibil să nu te prindă curiozitatea cu privire la ce presupune arta fotografiei.

“Fotografia a existat dintotdeauna în viața mea”

R: Sunteți o pasionată de fotografie și acest lucru se observă din instantaneele vizuale, dar și din modul în care vorbiți despre arta fotografică. Cum v-ați descoperit această pasiune?

A.R.: Fotografia a existat dintotdeauna în viața mea, sunt sigură că îmi era destinată. Datorită unchiului meu din partea tatălui care era fotograf și avea un laborator foto, am luat contact direct cu fotografia. Unchiul meu ne-a făcut toate fotografiile în toate etapele vieții noastre. În clasele primare am câștigat la un concurs interșcolar un aparat foto pe film Smena cu care m-am jucat sub îndrumarea unchiului meu, care îmi developa fotografiile și bineînțeles peste ani, făceam fotografiile obișnuite în toate excursiile pe unde mergeam cu familia. Pe vremea aceea nu m-am gândit că, la maturitate, acesta va fi modul meu de viață și că va fi pasiunea care va da un sens vieții mele! În 2006, am înființat un magazin online și aveam nevoie de fotografii pentru cadourile concepute de mine, atunci a început marea aventură creativă!

R: Cum a fost trecerea la fotografiile color și la un alt aparat foto?

A.R.: Mie mi-au plăcut întotdeauna culoarea, ve­selia și bucuria. Am început cu un aparat Smena pe film, apoi am trecut la cele digitale, din categoria ,,entry level” la început și încet, încet am trecut la aparate foto mai performante care să mă ajute să obțin rezultate mulțumitoare pentru mine.

R: Cum ați ajuns la fotografia artistică?

A.R.: Am pornit la drum cu un mic bagaj de cunoștințe în domeniul tehnicii și artei fotografice, primele mele fotografii au fost peisaje și instantanee de stradă. După mii de ore de studiu, participări la diferite cursuri, seminarii, workshopuri, tabere fotografice, concursuri și saloane naționale și internaționale, și mult studiu individual, mi-am definit o direcție clară, care mă inspiră, mă definește, mă face să fiu creativă și îmi creează o lume aparte, unde îmi place să mă refugiez: fotografia creativă de portret și eseul fotografic.

“Mă inspiră fotogenia și expresivitatea oamenilor…”

R: În general, ce vă inspiră atunci când mergeți să fotografiați?

A.R.: Mă inspiră fotogenia și expresivitatea oamenilor, povestea locurilor în care mă găsesc, imediat îmi imaginez cadre și fac mici regii, în așa fel încât să rezulte o fotografie cu poveste vizuală, fără să fie nevoie de cuvinte!

R: Ce vă place cel mai mult să fotografiați?

A.R.: Cel mai mult îmi place să fotografiez oameni, chipuri expresive care au întipărite pe față întreaga lor poveste de viață, sau chipuri tinere care au o infinită bucurie și dorință de reușite, dar nu pot fi indiferentă nici în fața unor peisaje minunate sau zborul magic al păsărilor, sau geometria din natură, sunt o mulțime de subiecte minunate pe care le putem imortaliza în imagini, cu condiția să le observăm și să le punem în valoare!

R: Care sunt principalele criterii ce trebuie îndeplinite pentru ca o fotografie să poată fi considerată reușită?

A.R.: În primul rând, povestea din spatele fotografiei, impactul vizual, emoțiile pe care reușește fotografia să le transmită, compoziția și armonia vizuală, toate aceste criterii sunt definitorii.

Profesoara cu peste 500 de premii naționale și internaționale

R: Știu că aveți la activ numeroase premii și distincții.

A.R.: Am în palmares 550 de premii până acum, multe medalii de aur care sunt la sufletul meu, dar cele mai importante premii ale mele sunt: prima medalie de aur câștigată în 2012 în Serbia, Marele premiu la Frame 24 din Novi Sad Serbia 2022, Titlul de Best Author la Photo Format Eritrea 2022.

R: Sunteți una din inițiatoarele unei școli de fotografie din Oradea. Cum ați ajuns la acest proiect?

A.R.: Dintotdeauna mi-am dorit să fiu profesoară, așa că totul a venit de la sine. Deoarece iubesc fotografia, mănânc fotografia pe pâine cum s-ar zice, în 2016 împreună cu prietenul și colegul meu, Ovi D. Pop, ne-am acreditat să ținem cursuri de specializare în meseria de ,,Fotograf”. Din 2016 până în 2023 am avut aproape 800 de cursanți acreditați, împreună cu colegul meu în cadrul Școlii de Fotografie Varadinum.

R: Știu că predați cursuri de fotografie și în Baia Mare.

A.R.: Da, din 2017 am inițiat cursurile și la Baia Mare. Programa cursurilor este aceeași ca și la Oradea, la fel și numărul de ore teoretice și practice, doar frecvența zilelor de curs este mai intensă, cursurile se desfășoară 10 zile intensiv, câte 3 ore zilnic, partea teoretică și patru sesiuni de practică în cele 2 weekenduri ale cursului. Cursul este structurat în 2 module, pentru debutanți și pentru avansați. Debutanții învață de la zero, aparatul foto, setări, obiective, trusa foto, compoziție și armonie vizuală și câteva ore de editare și pregătire a fotografiilor pentru expoziția de absolvire a cursului. La cursul de avansați, revizuim partea tehnică și parcurgem mai multe genuri fotografice: portret, fashion, eveniment, peisaj, stradă, produs, arhitectură. Am avut cursanți de toate vârstele, începând cu clasa a 6-a până la pensionari de 75 de ani! Eu consider că această pasiune nu are vârstă!

R: Se poate trăi din fotografie sau arta fotografică poate fi doar pasiune?

A.R.: Din totalul cursanților mei, 30% vin la curs să învețe să facă fotografii mai bune pentru ei și pentru concediile cu familia, 50% vor să profeseze această meserie, iar 20% sunt cei care fac fotografie pentru suflet și care participă la saloanele naționale și internaționale de artă fotografică. Deci da, se poate trăi din fotografie dacă eşti profesionist, implicat, pasionat, ai viziune, ai creativitate, energie și ai un marketing bun!

R: Ce i-ați sfătui pe cei care sunt pasionați de fotografii?

A.R.: Una este să faci poze pe bandă rulantă și să le expui în spațiul virtual care este infinit și alta este să fii pasionat de arta fotografică, unde cu siguranță ești mai critic și mai selectiv cu fotografiile tale atunci când le prezinți în spațiul virtual sau în expozițiile de artă fotografică. Depinde de dorințele fiecăruia, de nivelul de pregătire și înțelepciune și nu în ultimul rând depinde de pasiunea pe care o ai când surprinzi o frântură de clipă.