Gura lumii☺Începe acţiunea CAV, betonarea cu foiţă de aur!

Ce e CAV? O idee modernă prin care satele vor avea iar o groapă de gunoi, dar betonată, iluminată, cu containere pentru diverse feluri de alte gunoaie… textile, mor­tăciuni, cauciucuri etc.

O mulţime de autorităţi locale sunt în ultimele faze înainte de a începe lucrul la ele. Trecem peste reînfiinţarea gropilor de gunoi, deşi vom reveni…cât că preţul lor e unul faraonic. 800.000 de euro o asemenea platformă betonată, de 300 metri pătraţi? Când autorităţile locale au făcut terenuri de sport la sate cu sub 100.000 de euro? La fel, betonate, gazon artificial, iluminat, etc?