În 2024 – taxe de vizitare la muzee

• La Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, taxa de vizitare în cazul expoziției permanente – 12 lei/persoană; pentru co­pii, preșcolari, elevi, studenți, pensionari – 3 lei; taxele de vizitare/programe de educație muzeală și în cazul expozițiilor temporare – 5 lei, iar pentru copii, preșcolari, elevi, studenți și pensionari – 1 leu pentru expozițiile temporare.

Taxa de ghidaj pentru un grup de peste 10 persoane – 50 lei, iar taxa de ghidaj pentru un grup sub 10 persoane – 30 lei.

Gratuitate la muzeu au copiii instituționalizați, persoanele cu dizabilități, muzeografii, persoanele care participă la expoziții și evenimente realizate în cadrul unor programe și proiecte naționale și internaționale.

• La Bastionul Măcelarilor, taxa de vizitare pentru adulți este de 5 lei; taxa de vizitare pentru copii, preșcolari, elevi, studenți, pensionari – 1 leu; taxa de vizitare/programe de educație muzeală – 5 lei.

• La casele memoriale, taxa de vizitare adulți este de 4 lei; pentru copii, preșcolari, elevi, studenți și pensionari – 1 leu. Taxa foto – 10 lei, iar taxa video – 15 lei. Taxa foto/video evenimente (nunți, ceremonii absolvire etc): 100 lei/8 ore; taxă manifestări extra­școlare – 10 lei; taxă tabără de vacanță – 150 lei; taxă evenimente și programe speciale organizate de muzeu – adulți: 40 lei/persoană, iar pentru copii: 10 lei/persoană. Taxa de supraveghere arheologică persoane fizice: 250 lei/8 ore, iar pentru persoanele juridice: 500 lei/8 ore.

• La Muzeul Județean de Artă ”Centrul Artistic Baia Mare”, prețul întreg de vizitare pentru adulți: 10 lei; pentru elevi și studenți: 2 lei; pentru pensionari: 5 lei, în cazul expozițiilor permanente.

Pentru expozițiile tem­porare, taxa de intrare pentru adulți – 5 lei; pentru elevi și studenți – 1 leu, iar pentru pensionari: 3 lei. În cazul turului expozițional (expoziție permanentă și temporară), prețul întreg este 12 lei; pentru elevi și studenți – 3 lei, iar pentru pensionari – 6 lei. Există și posibilitatea unor abonamente a căror valoare oscilează între 7 și 80 lei, în funcție de categoria aleasă.

• La Muzeul Județean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare: pentru adulți – 16 lei. Pensionarii vor plăti 8 lei, iar elevii și studenții, 4 lei. Pentru ghidaj în limba română, taxa percepută este de 25 lei – în cazul grupurilor sub 10 persoane, iar un ghidaj în limbă străină costă 25 lei.

• La Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare: pentru adulți – 20 lei; pentru un grup organizat de adulți, tariful este de 10 lei, în timp ce preșcolarii, elevii, studenții și pensionarii vor plăti 5 lei. Pentru școala de vară (3 ore/zi/4 zile), taxa este de 100 lei/persoană.

• La Muzeul Satului din Baia Mare, taxa de vizitare este de 12 lei, Cei care doresc să vadă doar exteriorul vor plăti 6 lei, iar taxa de vizitare adulți în grup organizat (peste 15 persoane) este de 10 lei. Preșcolarii, elevii și studenții vor plăti 3 lei, iar pensionarii – 6 lei. Pentru un eveniment religios (nunți, botezuri) organizat la biserica de lemn din Chechiș, care se află în incinta Muzeului Satului – 100 lei.

Cei care optează pentru serviciile de stare civilă vor plăti 150 lei.

• La Clădirea Pavilionară a Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară din Baia Mare, taxa de vizitare pentru adulți este de 8 lei, pentru grupuri organizate (peste 15 persoane) – 6 lei, pentru preșcolari, elevi și studenți – 2 lei, iar pentru pensionari – 4 lei. Pentru un eveniment organizat la Teatrul de Vară – 500 lei.

Pentru un abonament individual adulți la Muzeul Satului și Clădirea Pavilionară – 120 lei/persoană/an, iar abonamentul anual familial unic este de 150 lei.

Vizitatorii mai pot opta la oricare din aceste muzee pentru un bilet unic de 40 lei pentru adulți, 20 lei pentru pensionari și 10 lei pentru preșcolari, elevi și studenți.