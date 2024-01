Record de bani europeni, „absorbiţi” în Maramureş

Şeful administraţiei maramureşene, Ionel Bogdan, susţine că anul 2023 a fost cel mai bun an din istoria judeţului din punctul de vedere al proiectelor depuse pe fonduri europene. Tot în acest an au fost „absorbite” cele mai multe fonduri europene, a punctat preşedintele CJ Maramureş. Pe de altă parte, el afirmă că 2024 va fi un an şi mai bun din punct de vedere investiţional.

„2023 a fost un an foarte bun pentru administraţia judeţului, un an în care am reuşit să avem contracte de finanţare de peste 300 milioane euro, peste 30 de contracte de finanţare. Cel mai bun an din acest punct de vedere pentru judeţul Maramureş, un an de referinţă pentru depunerea proiectelor pe fonduri europene, realizarea de alte proiecte pentru viitor, o nouă perspectivă pentru judeţul Maramureş. În 2023 am pus bazele serioase pe termen lung în ce priveşte absorbţia de fonduri europene. Tot în 2023 s-a realizat cea mai mare absorbţie de fonduri europene din istoria judeţului Maramureş, iar acest lucru se vede în cifre şi în proiectele aflate deja în derulare”, a declarat şeful administraţiei judeţene, Ionel Bogdan.

El a exemplificat câteva dintre proiectele ce au început să fie puse în derulare anul trecut.

„Avem proiectul podului peste Tisa în execuţie, cel mai mare şantier deschis în judeţ după 1990. Am finalizat documentaţiile pentru pasajul Italsofa care va intra în execuţie din februarie, cel târziu în martie, cu termen de execuţie de 10 luni. Pasajul de la Clubul Văcarilor urmează să fie atribuit în această lună. Centura mică, respectiv strada Europei-strada Dumbravei, e inclusă în master plan pentru a fi drum de legătură pentru drumul expres Baia Mare-Satu Mare. Am finalizat documentaţiile, mai avem de obţinut un aviz. În această lună, vom scoate la licitaţie acest proiect care se ridică la peste 50 milioane de euro. Anul acesta începem lucrările. Scoatem la licitaţie în această lună, centura Sighet care însumează peste 40 milioane euro. Deja fiecare proiect capătă o altă dimensiune. La centura metropolitană a Băii Mari suntem în pregătire a documentaţiei pentru atribuire, încă nu avem avizul de mediu, îl vom avea prin februarie. Atunci vom fi pregătiţi cu procedura pentru licitaţie. La drumul expres Baia Mare-Satu Mare sper să finalizăm forajele geotehnice pe care le avem de realizat, cel târziu în februarie şi apoi să intrăm cu acest proiect în implementare”, a adăugat Ionel Bogdan.

Pe de altă parte, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş a mai precizat că în această lună vor fi semnate contractele de finanţare pentru proiecte în valoare de 144 milioane de euro. Este vorba despre proiectele ce vizează parcurile industriale din Baia Sprie şi Fărcaşa, respectiv pentru reţeaua de drumuri judeţene MARANORD.