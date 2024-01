Aniversată la 100 de ani de autoritățile din Seini

Un alt venerabil cetățean a trecut pragul de 100 de ani în Orașul Seini. De această dată este vorba despre o doamnă aniversată, în familia ei numeroasă, de către autoritatea locală.

“A trecut puțin timp de la finele lunii noiembrie când am celebrat centenarul unui membru drag al comunității noastre. Cu mare bucurie, acum am fost alături de noua noastră centenară și de frumoasa ei familie. Am sărbătorit-o pe doamna Vasvári Rozália, născută Szenczi, în data de 6 ianuarie 1924. A trăit și trecut cu bine toate momentele acestui secol, multe grele, s-a bucurat de nașterea noilor generații, dăruind și primind totodată iubire. Am transmis la această minunată aniversare, în numele comunității seinene, aprecierea noastră, cele mai calde urări de sănătate, putere, ani mulți cu iubire, credință și bucurii! La Mulți Ani, scumpa noastră centenară!” – a spus primarul Gabriela Tulbure.